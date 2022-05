Joaquín Bornes: “Siempre he querido ser entrenador profesional”

Sin lugar a dudas, nuestro invitado de hoy fue uno de los jugadores más mediático y carismático de la plantilla de Joaquín Caparrós en su etapa en el Recreativo de Huelva. Me refiero a Joaquín Bornes Rincón, nacido el 24 de Marzo de 1975, 47 años. Debutó en Tercera División en Los Palacios con 16 años y de ahí Manolo Villanova y Julio Peguero le firmaron para el Recre en la temporada 94-95. Con la llegada de Joaquín Caparrós jugaron play off de ascenso en el primer año siendo eliminados por el Numancia en el último partido. La temporada siguiente conseguieron el ascenso a segunda división. Fichó en el Real Betis en la temporada 1999-2000 donde estuvo dos temporadas. Volvió al Recre en la temporada 01-02 para ascender a primera división con el Decano. Siguió su trayectoria profesional en el Elche CF en la temporada 02-03. El temporada 03-04 fichó por el Raith Rover de Escocia donde estuvo una temporada. Volvió a España para jugar en la SD Ponferradina donde estuvo 5 temporadas consiguiendo el ascenso a segunda división y finalmente colgó las botas en el Jerez Industrial en la temporada 2009.

Fue contratado en Los Palacios como entrenador en la temporada 2010 y después de ascender dos temporadas continuas firmó en el Real Betis para la cantera.

Bornes, es de esas personas que te gusta tener como amigo, es un tipo sencillo, cordial, alegre, divertido, con alto sentido de la amistad, optimista por naturaleza, emotivo, empático, listo, observador, solidario, agradecido, trabajador, con don de gentes, ambicioso profesionalmente… En definitiva, muy buena gente.

Cuando me pongo en contacto con él para realizar esta entrevista, lo noto más maduro, muy reflexivo y, como no podía ser de otra manera acepta mi invitación y empezamos así:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Nos ha cogido a toda la sociedad desprevenida, simplemente es surrealista, nadie esperaba una situación como la que hemos vivido (confinamientos, limitaciones de movilidad…) Se está normalizando y ya prácticamente la tratamos como una simple gripe. Creo que la sociedad en su mayoría se ha comportado de una forma excepcional y gracias a ello España ha sido uno de los países que menos ha sufrido la virulencia del COVID.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, el mundo del fútbol?

R. – Creo que la sociedad en sí será más cautelosa en cuanto a comportamientos, el uso de la mascarilla se normaliza y prácticamente está integrada en el día a día. En el mundo del fútbol creo que volveremos a estar como antes, si no igual, casi igual. La convivencia al aire libre ayuda mucho a que se normalice.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – Pues la verdad es que para nada, no me imaginaba a un líder de un país, actuar de forma tan temeraria, además siendo una potencia mundial como lo es Rusia. Está actuando de forma unilateral, vejatoria y por imposición propia frente a un país pacífico, de forma injusta. Espero que entre en razón o lo hagan entrar en razón para acabar con la invasión. Los propios rusos se manifiestan en las grandes ciudades aunque incluso hayan impuesto la ley de las fake news, y por ello están deteniendo a muchos ciudadanos por el simple echo de manifestarse en contra de la “invasión”.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Cuando apareció la variante en China, parecía que nunca iba a tener llegada a nuestro país, parecía más una película de ciencia ficción que la propia realidad, pero cuando se descontroló y empezaron a cuantificar casos y muertes a diario, la verdad es que me asusté bastante, sobre todo por la familia. Encontramos la vacuna a una velocidad de récord, menos mal, creo que ha evitado multitud de muertes. Ahora parece todo mas controlado y normalizado, aunque el peligro sigue estando ahí. En cuanto a la guerra la verdad es que sí estoy bastante preocupado, parece que va a durar, unido a que Rusia posee armamento nuclear y en cualquier momento pueda agredir a un país de la OTAN, puede desencadenar una catástrofe mundial en la cual estaremos implicados todos los países además de EEUU, sería terrible.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – Bueno, siempre he querido ser entrenador profesional, es una vía bastante complicada, necesitas contactos para poder aterrizar en algún club que confíe en tí, si no, es casi imposible. Me he formado en esta faceta y he ido adquiriendo experiencia. Tuve bastantes opciones de ir a la Ponferradina cuando Carlos Terrazas se marchó pero finalmente eligieron a Bolo, que está haciendo un gran papel. Tengo algunos proyectos con dos entrenadores para salir al extranjero, pero de momento seguimos a la espera. Actualmente estoy en el Comité de Entrenadores de la RFAF y soy técnico en la cantera del Real Betis (9 temporadas), además de haber trabajado con el primer equipo 2 temporadas.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida como futbolista?

R. – Pues la verdad es que se echa mucho de menos, el dedicarte al fútbol y ganarte la vida con lo que te gusta, poca gente tienen la oportunidad de hacerlo. Es el sueño de cualquier niño, el ser profesional, jugar en Primera División, el jugar frente al Real Madrid en Bernabéu, al Barcelona en el Camp Nou, enfrentarte a tus ídolos… en fin, muy bonito mientras duró y gracias a Dios estuve 18 temporadas como profesional y pude vivir en distintos clubes de España y de Escocia disfrutando de mi profesión.

P. – ¿Qué significó para ti el Recreativo y Huelva?

R. – Le tengo un cariño especial, pues el Recre es el club artífice de convertirme como jugador, confió en mí cuando era un chaval de 17 años que jugada en Los Palacios en tercera división, fue mi casa durante 6 temporadas y media. Me acogieron con los brazos abiertos y gracias a ello, el cambio de irme de casa tan joven fue bastante fácil. Cuando llegué, el club estaba en una situación económica muy delicada, encierro, sin cobrar, deudas, clasificación complicada… éramos un grupo muy unido y gracias a ello pudimos mantener la categoría y posteriormente vinieron los play off y ascensos.

P. – ¿Quiénes son los jugadores que más te han impresionado y de qué entrenadores aprendiste más?

R. – Pues los jugadores del Recre que estuvieron a muy buen nivel, Iván Rosado, Luci, Rodolfo, Monteagudo, Jesús Sánchez, José Végar, Puntas, Rafa Navarro… Entrenador aunque tengo un especial recuerdo de Manolo Villanova que junto a Julio Peguero y Emilio de la Riva fueron los que apostaron por mí, me quedo con Joaquin Caparrós, me enseñó muchísimo además de confiar en mí como capitán a pesar de tener tan sólo 20 años.

P. – ¿Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu época y el actual?

R. – Un abismo, pero lo principal es que ahora el jugador tiene a su alcance multitud de herramientas y ayudas como son los fisios, readaptadores, entrenadores de porteros específicos, entrenadores específicos por líneas, nutrición controlada, GPS para medir rendimiento, área de metodología para trabajar lo técnico táctico, área de captación, área de rendimiento para trabajar en gimnasio, trabajos preventivos para reducir riesgo de lesión etc. En fín una diferencia brutal. Antes nada de eso existía o únicamente lo tenían los equipos grandes.

P. – ¿Qué eliminarías del fútbol y qué añadirías?

R. – Eliminaría la falsedad a nivel profesional, la poca empatía, a nivel de fútbol base, los comportamientos de algunos padres, el excesivo entrenamiento robotizado. Hoy día los padres quieren que sus hijos sean Messis, Cristianos… cuando deberían entender que es un juego y que deben jugar para disfrutar.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Totalmente, aunque deben mejorarlo en cuanto a la unificación de criterios, creo que es una herramienta muy valiosa y que erradica o reducen errores en acciones del juego que se les puede escapar al trío arbitral.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de jugadores compañeros tuyos?

R. – Del Recre: César, Dani, Luci, Pedraza, Rodolfo, Rafa Navarro, José Végar, Jesús Sánchez, Alberto Monteagudo, Iván Rosado y Puntas.

De compañeros: Prats, Filipescu, Vidakovic, Luis Fernández, Alexis, Finidi, Soriano, Denilson, Alfonso, Joaquin y Nino.

P. – ¿Te gustaría volver al Recreativo?

R. – Por supuesto, ya me ofreció una oportunidad como jugador, quien sabe si llega como técnico, ojalá. Creo que estoy preparado para un reto como el dirigir al Recre.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R, – Me acuerdo de mis amigos, de las travesuras que hacíamos, los partidos en el patio del colegio, los partidos contra otros colegios. De niño quería ser antropólogo y jugador de fútbol, gracias a Dios, cumplí el sueño de ser jugador a base de duro trabajo, nadie me regaló nada.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – En mi vida personal mi referente ha sido mi padre, él me inculcó el ser empático con los demás, ayudar en la medida de los posible al prójimo, el ser tolerante. En lo profesional no he tenido un referente en sí, pero quizá me hubiese gustado parecerme a Fernando Hierro.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones y a qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Soy bastante hogareño, me gusta mucho el cine, ver películas, series y sobre todo consumo muchos documentales de historia antigua, las dos guerras mundiales, guerra civil… Mis hijos por desgracia se hacen mayores y ya pasamos menos tiempo con ellos, aunque intentamos optimizarlo. Mi hijo ha firmado en el Granada y pasaremos menos tiempo juntos, aunque intento ir a los entrenamientos y partidos, me recuerda mucho a mí.

P. – ¿Se están cumpliendo tus expectativas de vida?

R. – Reflexionas con la vida que has tenido, ahora hubiese cambiado algunas cosas, aún así estoy bastante satisfecho. Como entrenador tengo la espinita de dedicarme profesionalmente, aún es posible, y, estamos en ello.

P. – ¿Te gustaría añadir alguna cosa más?

R. – Amigo José Luis, fui a Huelva siendo un niño de 17 años, crecí como jugador pero sobre todo como persona, tengo infinidad de amigos, para mí es mi segunda casa, pasé momentos muy jodidos pero también muy bonitos, saboreé el éxito con el escudo del Decano, y aunque ascendimos a primera división, el ascenso a segunda división con Caparrós fué el más especial, a pesar de las dificultades y limitaciones conseguimos un hito. Me satisface cuando amigos míos de mi pueblo me dicen que han estado en Huelva y comentan que son de Los Palacios, les dicen: De ahí es Bornes, ¡¡¡¡fué nuestro capitán cuando ascendimos¡¡¡¡ te tienen mucho afecto allí me dicen… se me ponen los pelos de punta y me vienen a la memoria muchos recuerdos. Sabéis de sobra mi relación con Luci , con el cual formamos una pareja de centrales para la historia durante 5 temporadas, a mi amigo Emilio de la Riva, Julio Peguero, a Diego de la Villa, a los periodistas de aquella época que a pesar de nuestras diferencias, nos seguimos apreciando, Nardi, Manoli Chico y por supuesto tú, amigo José Luis. A Paco Antonio y Rodolfo, Pepe Puntas, a Cheche a Pedraza, a Juanma, Raúl Castiñeira, Luis, Toledano a mi amigo Antonio, Borja y Fernandito “del Berlín”, y como no me podía dejar atrás a mi gran amigo que en paz descanse “SABINO”…. , me dejo a muchos sin nombrar pero me acuerdo bastante de ellos.

Gracias a toda Huelva y a todos los onubenses por ofrecerme vuestra hospitalidad, por hacerme sentir un choquero más. Espero y deseo que el Recre pronto esté donde se merece.

Un abrazo.

Como habrán podido comprobar los lectores de diariodehuelva.es, Bornes es una persona de lo más entrañable, el gran capitán con Joaquín Caparrós, tipo de consenso, que se merece lo mejor en su vida profesional, y, capacidad tiene para ello.

Un abrazote fuerte amigo.