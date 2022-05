Fracaso histórico del Ciudad de Huelva (52-78)

Todo estaba preparado para que fuera una fiesta. Para que doce años después de aquel último partido en la Liga LEB Plata, el baloncesto onubense volviera a resurgir y recuperara los añorados ‘buenos viejos tiempos’. Sin embargo, lo que debió ser el ascenso del Ciudad de Huelva, ha acabado en un fracaso rotundo, un ridículo histórico de esos que dejan heridas que tardan mucho tiempo en cicatrizar.

Lo de menos es que ayer se perdiera con el CB L’Hospitalet y hoy se haya perdido con el Alcobendas. Lo que duele como una puñalada clavada hasta el fondo del corazón, es la forma de perder. Pese a contar con la ventaja de jugar en casa, el equipo de Pedro Vadillo nunca se aproximó siquiera a una versión decente de sí mismo. Y visto lo visto, jamás fue un candidato real al ascenso.

Un proyecto equivocado

Tiempo habrá de analizar y señalar fallos. Algunos son ajenos al club. Jugar en el Palacio de los Deportes, una instalación magnífica pero más fría que la Antártida, ha sido un error. El viejo Andrés Estrada suponían diez puntos más. Por no hablar del parón de un mes, motivado por un sistema de juego tan absurdo como injusto, que ha desconectado al equipo de la competición.

Los árboles no nos deben impedir ver el bosque. El proyecto deportivo del Ciudad de Huelva estaba equivocado de raíz. Apostar por jugadores veteranos que una vez fueron pero que ahora no tienen físico para ser, da para pasearse por la Conferencia D, sin duda alguna, la más floja de la Liga EBA tras los ascensos de Algeciras, Marbella y Enrique Soler, y la desaparición del ‘USA Cazorla‘.

El ejemplo de Raúl Postigo

Pero para competir de tú a tú, no digamos ya a ganar, a los equipos punteros de Cataluña o Madrid, no vale. No es casualidad que Raúl Postigo, el único jugador del Ciudad de Huelva con piernas y espíritu joven, haya sido el mejor de los locales en esta Fase de ‘No Ascenso’. El resto ha fracasado rotundamente, comenzando por Fran Cárdenas, siguiendo por Mansour Kassé y terminando en Pedro Vadillo.

El entrenador onubense, al que hay mucho que agradecer, como a todos los jugadores, sale muy ‘tocado’ de esta competición. La sensación es que su ciclo en el primer plantel ha terminado. Y que su sustituto anda cerca. Más allá del relevo en el banquillo, el próximo proyecto deportivo debe buscar más juventud y sobre todo más físico, si se quiere subir de categoría.

Superioridad apabullante

Porque esa fue la clave con mayúscula de la vergonzosa derrota de esta noche ante el Alcobendas. El cuarto clasificado del grupo madrileño ni siquiera pasó los apuros del L’Hospitalet y gobernó el encuentro de principio a fin. Su superioridad física y mental resultó apabullante, ante un Ciudad de Huelva al que le sobraron años y le faltaron fuerzas, intensidad y carácter.

-FICHA TÉCNICA

CIUDAD DE HUELVA: Fran Cárdenas (8), Raúl Postigo (9), Víctor Pérez (10), Pape Sow (2), Mansour Kassé (9) -cinco inicial-; Javi Montaner (3), Sebas Domínguez (3), Juanma Cebolla (2), Mitch Eighme (2), Joaquín Cebolla (0), Javi Blanco (2) y David Hermés (2).

ALCOBENDAS: Óscar Herrero (10), Jaime García (0), Edu Martínez (11), Jorge Tejera (25), Alejandro Fortes (4) -cinco inicial-; Marín (6), Guillermo Campos (9), Pablo Ballespín (0), Yago Ibáñez (4), Luis de la Peña (4) y Guillermo Ordas (0).

CUARTOS: 8-13, 15-21, 7-23 y 22-21.

ÁRBITROS: Aguilera Mellado y Muñoz Aicart. Eliminaron al local Pape Sow y al visitante Luis de la Peña, por cometer cinco faltas personales.

CAMPO: Palacio de Deportes ‘Carolina Marín’, unos 1.100 espectadores.