Por Huelva ya ha registrado su candidatura para las Elecciones Andaluzas del 19J

Pasadas las 12 del mediodía, la formación provincial Por Huelva (XH) ha registrado en la Junta Electoral Provincial de Huelva su candidatura para concurrir a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio.

En palabras del candidato numero 1 de la lista y presidente del partido, Joaquín de la Torre, “llevamos una lista de 15 hombres y mujeres que no han tenido nunca un cargo representativo en otros partidos, personas dispuestas a luchar por la provincia de Huelva en el Parlamento de Andalucía, con el único objetivo de acabar con el ninguneo al que nos tienen sometidos desde hace décadas”.

Acompañado por los números 2 y 3 de la candidatura, Amor Sánchez y Alfonso Infante respectivamente, han ofrecido una rueda de prensa a medios frente a la casa Colón, tras el registro de la lista de Por Huelva que opta a los cargos de representación en el parlamento andaluz por la provincia de Huelva, en la que ambos candidatos han expresado el compromiso de esta formación con acabar con el abandono de inversiones en la provincia. En la misma han intervenido apoyando el mensaje de Por Huelva y la necesidad de tener una representación propia en la cámara andaluza.

Para Amor Sánchez “es fundamental que la gente de Huelva entienda que nadie del resto de partidos va a poder luchar por nuestras necesidades, porque desde Sevilla y Madrid nunca les van a dejar hacerlo con la libertad que podemos hacerlo nosotros”, éste mensaje lo ha apostillado Alfonso Infante llamando a la participación en esta cita electoral “porque es el único camino que nos han dejado a los onubenses para exigir lo nuestro y hacer que cumplan las promesas vacías que hacen elecciones tras elecciones”.

Finalmente el candidato número 1 Por Huelva espera a la proclamación definitiva por parte de la Junta Electoral de la lista registrada hoy por su partido, “para que toda la provincia de Huelva pueda ver que tal como prometimos desde la fundación de nuestro partido, somos gente con nuestros trabajos y familias, no necesitamos la política como forma de vida, sólo queremos lo mejor para Huelva y para nuestros hijos. Que nadie se tenga que ir más de Huelva a buscarse su futuro si no quiere, luchar por una Huelva que esté en el sitio que merece y que se nos brinden realmente los mismos derechos porque cumplimos con las mismas obligaciones que el resto de provincias de Andalucía, no como lleva ocurriendo los últimos 40 años con los de siempre”