Miguel Cera: “Puedo decir con orgullo que lo dejé todo defendiendo el escudo del Recre”

Miguel Angel García Cera se acerca hoy a esta tribuna pública y me llena de satisfacción, pues es uno de los futbolistas que han pasado por el Recreativo de Huelva en los últimos tiempos que más me han impresionado por su compromiso con el club Decano, por lo que me sorprendió que no haya seguido ligado a la disciplina albiazul.

Huelvano de nacimiento, se ha criado deportivamente en la cantera del Sevilla FC, a cuya disciplina ha pertenecido durante 10 temporadas, terminando su compromiso con el club hispalense jugando en el filial blanco, para recalar posteriormente en el Recreativo de Huelva donde fichó por dos temporadas, dando un gran rendimiento, pero al final tuvo que emigrar hacia el CD Calahorra que es donde ha jugado esta temporada.

Miguel es una persona cordial, comprometido, positivo, optimista, inteligente, observador, risueño, más de Huelva que un choco… Y desde luego muy buena gente.

Cuando me pongo en contacto con él para proponerle esta entrevista, no lo duda, acepta del tirón con la amabilidad que le caracteriza y este es el resultado.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – La aparición del COVID ha sido la típica pesadilla que tiene uno mientras duerme pero de manera real. Pienso que es un hecho que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, aquello que se le cuenta a un nieto el día de mañana.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo del fútbol?

R. – Por suerte, ahora la situación está mucho más controlada. El desconcierto y el miedo que hemos sufrido creo que ha pasado a un segundo plano.

En el mundo del deporte ha causado daños como en todos los ámbitos de la vida, sobre todo en el entorno económico.

En nuestro deporte, el fútbol, ha generado un gran desequilibrio en la reorganización de la competición. Hablo de la nueva categoría de la 1 RFEF, en la cual se dictaron unas bases que no se están cumpliendo. Es una verdadera pena que en la tercera categoría del fútbol profesional en España haya jugadores que tengan que estar pendientes de sus cuentas bancarias por problemas de pago con los clubs.

Esperemos que mejore mucho y que podamos disfrutar de la gran categoría que tiene que ser.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en pleno siglo 21?

R. – Nunca llegué a imaginarlo pero después de vivir la situación con el COVID…

Parece ser que este tema se está resolviendo y se esta impartiendo la cordura necesaria para que el mundo sea un lugar lleno de paz.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Ambos temas, el COVID y la guerra en Ucrania, me han hecho no conciliar el sueño en más de una noche. A día de hoy, creo que esto va quedando en segundo plano.

Al igual que espero que tengamos unos años siguientes de tranquilidad.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro? .

R. – Mi objetivo en la vida es ser feliz.

Jugar el máximo de años posibles al fútbol y llegar lo más lejos posible.

Seguir con los estudios, ya que nunca se deja de aprender. Acabar la carrera y montar algo relacionado con el deporte y la nutrición.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida como futbolista?

R. – Me quedo con momentos como el de vestir la camiseta del equipo de mi ciudad, el Recreativo de Huelva, un sueño que tenía desde pequeño.

También el haber ganado la Copa del Rey juvenil y de haber jugado la Uefa Youth League.

P. – ¿Qué significó para ti el Recreativo y el Sevilla?

R, – Jugar en el Recreativo fue un sueño que pude hacer realidad. Por desgracia no siempre salen las cosas como uno quiere y mantengo una espinita clavada, aunque puedo decir con orgullo que lo dejé todo por el escudo.

El jugar 10 años en categorías inferiores del Sevilla y en el Sevilla atlético es un privilegio, es una de las mejores canteras en España.

P. – ¿Quiénes son los jugadores que más te han impresionado?

R. – He sido compañero de jugadores que prometen como el caso de Bryan Gil, Simon Moreno… Al igual que he estado con compañeros que por su trayectoria he podido aprender mucho como son Morcillo o Diego Jiménez y también de Juan Muñoz, un verdadero 9.

P. – ¿Qué eliminarías del fútbol y que añadirías?

R. – El futbol sigue evolucionando cada día. Añadiría un mayor equilibrio económico en los equipos y aspectos más concretos, como que por culpa de la pérdida de tiempo en los partidos cada vez se juega menos tiempo.

P. – ¿Eres partidario del VAR?

R. – Por supuesto, el VAR es una grandísima herramienta. Los árbitros cometen errores al igual que todas las personas, esto puede hacer mejorarlos y poder disfrutar de un fútbol más justo.

P. – ¿Cuál sería tu once ideal de jugadores compañeros tuyos

Portero:Juan Soriano.

Defensas: Amo, Diego Jimenez, Luis Pérez y Neva.

Centrocampistas: Juanpe, Chris Ramos, Yan Eteki, Curro Curro y Bryan Gil.

Delanteros: Juan Muñoz y Simon Moreno.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Recuerdo tener una gran familia y sueño con lo mismo.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – Sin lugar a dudas mis padres, les debo todo y ser quien soy. Es un orgullo tenerlos.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones y a qué dedicas tu tiempo libre?

R. – Soy una persona tranquila, al que le gusta estar aprovechando el tiempo.

Mi verdadera pasión es el viajar y sobre todo, la compañía con la que lo hago, mi novia.

Me gusta mucho el tenis y la lectura.

P. – ¿Se están cumpliendo tus expectativas de vida?

R. – Todos los días me levanto para dar un pasito en mi objetivo en la vida. Me centro en disfrutar del camino hacia ello, esa es la autentica felicidad.

Por suerte, esto lo hago con la mejor compañera de vida, Rocío.

Es fundamental el rodearte de buenas personas, que se alegran más que uno mismo de las cosas buenas, como les dueles las cosas negativas.

Miguel, ha sido una gozada echar este ratito de charla contigo, me satisface verte feliz y disfrutando de tu profesión y de tu vida personal, y, como no puede ser de otra manera, te deseo toda clase de éxitos, pues de verdad que te lo mereces.