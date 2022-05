El 016 contra la violencia de género recibe en Huelva dos llamadas diarias de auxilio urgente

El teléfono 016 continúa siendo una tabla de salvación para muchas mujeres en todo el Estado. Un año más las llamadas registradas a este recurso asistencial de información a las víctimas de malos tratos por violencia de género siguen creciendo hasta convertirse en una herramienta indispensable de apoyo e información para todas aquellas mujeres que viven en primera persona el azote de la violencia machista.

El pasado año se contabilizaron 742 llamadas al 016 desde la provincia, lo que supone un aumento de 106 llamadas más de las que se registraron en 2019, según los datos del último informe de la Secretaría de Estado de Igualdad contra la Violencia de Género.

En lo que llevamos de año, el uso de este servicio gratuito ha llegado a 112 personas, entre víctimas, familiares y allegados, lo que hace prever que 2022 cerrará también con un nuevo incremento de las cifras totales. “Es un dato que refuerza la idea con la que se impulsó el 016 hace quince años, el aumento de recursos públicos a herramientas de prevención salva vidas”, explica Mamen Hidalgo, trabajadora social y especialista en Mujer y Género.

Aunque el teléfono de asesoramiento contra la violencia de género (VdG) es ante todo un servicio de información dirigido a mujeres víctimas, con los años el servicio se ha ampliado para que familiares, allegados y otros testigos de un acto machista puedan recibir información. “Recibimos llamadas directas de las usuarias pero también de otras personas que necesitan saber cómo actuar, por ejemplo, ante un posible caso de violencia”, explica Silvia Ruiz, [nombre ficticio], extrabajadora de la oficina del 016 en Madrid.

“Ante una emergencia, las víctimas y cualquier otra persona debe contactar directamente con el teléfono de Emergencias 112, que son quienes gestionan cualquier otro tipo de incidencia”, asegura Silvia. En Huelva, de las 48 llamadas que se registraron en este servicio durante el pasado mes de febrero, 21 fueron de usuarias mientras que las otras 27 fueron realizadas por personas allegadas y otras no directamente relacionadas con la posible víctima, según se detalla en el último informe estadístico de la Delegación del Gobierno contra la VdG.

“Ahora soy una mujer libre”

La satisfacción de las usuarias con el 016 es clave a la hora de valorar este servicio como una de las herramientas públicas mejor diseñadas. En este sentido, la cuestión del anonimato con el que se realizan estas llamadas es clave para que las usuarias se decidan a pedir ayuda.

Marta G. utilizó el 016 durante el verano de 2017, cuando intuía que podía estar siendo víctima de VdG por parte de su expareja. “Es tan sutil al principio que nunca piensas que te puede estar pasando a tí. Con el tiempo la situación se complicó y comprendí que tenía que buscar ayuda. Gracias a una amiga conocí el teléfono 016 y después de asegurarme que no quedaba ningún registro me decidí a llamar”. La atención recibida por parte de las trabajadoras del servicio la conectó con la realidad. Con el tiempo y tras un episodio de violencia física dió el paso de denunciar. “No me hubiese atrevido sin el apoyo que recibí del 016, tampoco del Centro de la Mujer al que acudí después”. Hoy, asegura, es una mujer libre.