Carolina Marín: “Sin ellos, no habría sido posible”

Tras once meses de sufrimiento y dudas, a Carolina Marín al fin le ha llegado el momento de disfrutar. La onubense ha celebrado su triunfal regreso a las canchas con su familia y su equipo técnico, pues como ha señalado en las redes sociales, “sin ellos, no habría sido posible. Han estado a mi lado en todo momento y no me han soltado la mano“, señala la flamante Campeona de Europa.

La reciente conquista del sexto título europeo, afianza a nuestra volantista como la mejor jugadora de bádminton de la historia del Viejo Continente, muy por delante de leyendas como la danesa Camilla Martin o las inglesas Helen Troke y Gillian Gilks. De hecho, todo hace suponer que Carolina Marín seguirá incrementando su palmarés en este torneo, ya de por sí inalcanzable.

-TÍTULOS DEL CAMPEONATO DE EUROPA ABSOLUTO