La envenenada ‘felicitación’ de Bea Corrales hacia Carolina Marín

Desde que Carolina Marín ganase su sexto Campeonato de Europa, un reguero de felicitaciones ha inundado las redes sociales con un único objetivo: reconocer el enorme mérito de la onubense, que se ha sobrepuesto a un conjunto de circunstancias muy adversas para volver a ser la mejor volantista del Viejo Continente.

Las felicitaciones procedieron de todos lados, desde el presidente del gobierno Pedro Sánchez hasta el CB IES La Orden, el equipo donde dio sus primeros pasos con una raqueta la ahora Campeona Olímpica, triple Campeona Mundial y séxtuple Campeona Europea. Sin embargo, hubo una ‘felicitación‘ que ha generado una honda polémica.

La ‘enhorabuena’ de Bea Corrales

Su autora es Bea Corrales, la segunda mejor jugadora de bádminton de España -aunque a años luz de Carolina Marín- y compañera de selección de la onubense. Pues bien, la volantista madrileña se descolgó con el siguiente ‘tuit’: “Dejando de lado como sea ella fuera de la pista… Dentro es una bestia. Una sincera enhorabuena por ese juego y mentalidad en pista“.

Sin respuesta de Carolina

Unas manifestaciones que están claramente fuera de lugar, pero que Bea Corrales ha decidido mantener en sus redes sociales y de las que no ha querido dar más explicaciones. Y aunque Carolina Marín aún no le ha respondido, la polémica y las especulaciones sobre la relación existente entre ambas no han tardado en saltar de las redes sociales a la prensa.