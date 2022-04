Francisco Ángulo: “El principal activo de Cartaya son sus gentes”

Francisco Manuel Angulo Santos, al que he conocido hace un par de meses, pero que me ha cautivado por su forma de trabajar y de mandar, que es más difícil todavía, en el Área de Cultura de Cartaya, es nuestro protagonista de hoy.

Nacido el 11 de agosto de 1975 en Huelva, es el segundo hijo de una familia de seis hermanos y padre de dos hermosas hijas. Licenciado en Historia por la Universidad de Huelva. Promoción 1996-2001. Miembro de la extinguida Asociación Cultural “Carteia”. Gestor Cultural, Director Técnico del Área de Cultura del Ayuntamiento de Cartaya

desde Marzo de 2002 hasta la actualidad.

Con motivo de la Gran Gala del Deporte de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, he podido comprobar la forma de llevar la organización de cualquier tipo de evento en la localidad cartayera, por parte de nuevo invitado de hoy, lo cual es garantía de lo bien hecho y por tanto estar abocado al éxito.

Le propongo charlar un ratito para realizar esta entrevista, acepta y he aquí el resultado.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Aunque parezca novedoso, no lo es tanto, como así lo demuestra la Historia. La humanidad se ha enfrentado periódicamente a pandemias, guerras y luchas de poderes por el control geoestratégico del territorio y sus riquezas. Si bien es cierto que con la globalización actual cualquier problema cobra una dimensión mundial nunca antes conocida.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la cultura?

R. – El mundo de la cultura, tal y como demostró durante el periodo de confinamiento más duro, fue uno de los sectores más activos gracias en gran parte a la capacidad de adaptación que siempre ha demostrado. La cultura y sus manifestaciones nos llegaron a través de las redes sociales y cumplieron con un papel fundamental tanto de ocio y entretenimiento como de educación. Tal es el ejemplo del programa desarrollado por el Área de Cultura durante más de seis meses “Cultura en Casa” que obtuvo un gran reconocimiento. Y gran parte de su éxito fue por la labor altruista de muchos artistas y personas vinculadas con la cultura. Al igual que sector sanitarios, de transportes,… La sociedad está en deuda con el mundo de la cultura.

P. – ¿Te esperabas una guerra en Europa en el Siglo XXI?

R. – No me lo esperaba aunque reconozco que tampoco me sorprende. Con la guerra en Ucrania nos alarmamos porque nos coge más cerca y nos está afectando directamente en nuestro día a día.. Sin embargo, hay escenarios bélicos desde hace décadas a los que no les prestamos atención como es el conflicto entre Israel y Palestina, Siria, Yemen, Etiopía …etc que han caído en el olvido. El terror y sus víctimas no entienden de razas ni territorios.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R, – Pues sí, todos hemos perdido algún ser querido o conocido durante esta crisis. Y temía no tanto por mí sino por mis hijas y por mis familiares y amigos de mayor edad.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – Tengo la suerte de pertenecer a un equipo de trabajo muy implicado en el que la innovación y la creación son las señas de identidad. El más inmediato es volver a la dinámica a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia y conseguir el mismo nivel de participación tanto en las actividades como en los servicios culturales que ofertamos.

A medio plazo conseguir la puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos culturales en El Rompido y Nuevo Portil.

Y a largo plazo la recuperación, rehabilitación y puesta en valor del Convento de la Merced de Cartaya.

P. – ¿Lleva mucho trabajo ser el responsable de los actos que se celebran en el Centro Cultural de la Villa de Cartaya?

R. – Tienes que tener en cuenta muchos factores para que una actividad se culmine con éxito. Y para ello hay que dedicarle mucho tiempo no solo para planificar, producir y ejecutar la acción sino también para realizar una escucha activa a los agentes implicados para conseguir un nivel de satisfacción alto entre los asistentes. Si bien es cierto que después de más de veinte años en la profesión sabes optimizar mucho mejor el tiempo y el esfuerzo.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R – Los peores están asociados a momentos de crisis como los acontecidos a finales de la primera década de este siglo y con la pandemia, donde el sector cultural y toda la industria que gira alrededor sufrieron un duro revés dando a la quiebra de muchas empresas y profesionales

vinculados al sector. En cuanto a los mejores recuerdos no sabría con cual quedarme puesto que han sido muchos. Quizás destacar cuando inicie esta labor profesional con tan solo veintiseis años. Periodo donde se fraguaron nuevas iniciativas, gracias a la apertura del Centro Cultural de la Villa, de Cartaya que hoy en día son actividades culturales consolidadas a nivel cultural como es el caso del Ciclo de Teatro de Otoño.

P.- ¿Se cuidan y se valoran en nuestra provincia a las iniciativas de nuevos talentos culturales?

R. – Pienso que no se valoran como se merecen. Ni desde la iniciativa pública ni desde la privada.

Huelva en su conjunto tiene una cantidad muy interesante de talentos en todas las disciplinas.

Lástima que sean más reconocidos y apoyados fuera de nuestras fronteras que en la propia provincia.

P.- ¿Qué significa para ti Cartaya?

R. – La tierra que me vio nacer, crecer y donde he echado mis raíces. Me educaron en quererla, sentirme orgulloso de ella, respetar y valorar sus costumbres. Cartaya es un pueblo donde sus gentes son acogedoras y buenos anfitriones. Pueblo Blanco que sigue manteniendo la idiosincrasia de pueblo andaluz en su arquitectura y disposición urbanística, que cuenta con un notable patrimonio cultural, con más 12.000 hectareas de pinos y con una zona de playas de las más singulares como es el Rompido y Nuevo Portil. Soy un enamorado de mi tierra y su gente, que para mí es el principal activo de Cartaya.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez y qué soñaba de ser mayor?

R. – Pues resaltaría las aventuras que compartía con mis amigos de juegos en la plaza Corral Concejo donde me crie, los olores de la cocina del Bar Perdigón regentado por mis tíos y padrinos, las competiciones de TaeKwondo, la primera vez que vestí la camiseta del Cartaya alevín y cuando ascendimos a primera andaluza. De pequeño soñaba, como muchos niños, con ser jugador de fútbol. Con el paso del tiempo mi meta se convirtió en cursar y estudiar una carrera universitaria.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – Sin lugar a dudas mis padres y mi abuela Paca, que me ayudaron en todo lo que pudieron y me inculcaron desde bien pequeño el respeto hacia los demás y la cultura del esfuerzo. Del mismo modo no puedo dejar pasar la figura de D. Juan Antonio Millán Jaldón del que tuve la suerte de aprender mucho. En cuanto a lo profesional, mis referentes son mis compañeros en primera instancia puesto que son una fuente inagotable de conocimientos. Como Gestores Culturales me he fijado siempre mucho en el trabajo Pepe Garrido mi compañero y amigo, Chus Canterouno de los impulsores de la profesión que nos ha dejado hace muy poco, Juan Antonio Estrada (Director del Festival de Teatro de Niebla), Antonio Castro de la Rinconada, Nines Carrascal de Histrión Teatro y Manuel Reyes de Aracena.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones y a qué dedicas tu tiempo libre?

R, – Son muchas. Viajar y conocer otras culturas. Me encantan disfrutar de las artes escénicas, pasear y hacer deporte en la naturaleza. Echar mi ratito con los veteranos de fútbol, pescar, estar con mis amigos y seres queridos, y, visitar periódicamente uno de los rincones más bonitos de Huelva, el Alosno.

P. – ¿Con qué personaje histórico o no, te gustaría tomarte un café, por qué y qué le preguntarías?

R. – Me tomaría una cafetera con Federico García Lorca. Para mí uno de los grandes genios del teatro y la literatura. Y la pregunta sería: ¿Por qué no escapaste cuando tuviste la oportunidad?

También me lo tomaría con Goya, Velázquez y Blas Infante.

Con quien no me lo tomaría es Fernando VII y le preguntaría aunque fuera por carta. Porqué traicionó al pueblo que le ayudó a escapar de Francia?

P. – ¿Te gustaría añadir algo más?

Para mí la cultura es patrimonio de todos. La considero un bien necesario e imprescindible. Es nuestro deber fomentarla y darle difusión, porque haciéndolo ayudamos a las personas a adquirir un pensamiento libre y crítico, la mejor forma de combatir los distintos tipos de adoctrinamientos al que estamos sometidos actualmente.

Francisco, me ha encantado echar este ratito de charla contigo, verte tan ilusionado con tu trabajo, y queriendo a tu tierra natal, con toda el alma, ser tan positivo y tan buena gente.