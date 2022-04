Triunfal reaparición de Carolina Marín tras once meses de baja (21-10 y 21-6)

Han sido once meses muy largos. Once meses para recuperar una gravísima lesión de rodilla. Once meses que se llevaron por delante las ilusiones de conquistar otro oro olímpico y de ser Campeona del Mundo en Huelva. Pero Carolina Marín se ha repuesto a todo y al fin está de vuelta. Hoy ha reaparecido con un triunfo contundente ante la checa Katerina Tomalova (21-10 y 21-6).

Sólo 29 minutos ha durado el debut de la onubense en la actual edición del Campeonato de Europa, que se celebra esta semana en Madrid. Un torneo en el que la Campeona Olímpica, triple Campeona Mundial y quíntuple Campeona de Europa parte como favorita, pese a su prolongada inactividad. Aún así, es pronto para sacar conclusiones, pues Tomalova habita en los sótanos del ránking BWF.

Una ex del CB IES La Orden

Mañana miércoles aguarda la ucraniana Maria Ulitina, conocida de la afición onubense por su pasado en el Club Bádminton IES La Orden, reciente heptacampeón español. La eslava ha remontada hoy a la portuguesa Sonia Gonçalves (19-21, 21-17 y 21-16), si bien, no se espera que plantee demasiados problemas a Carolina Marín.