Salud riega con 200 millones a la sanidad privada y deja a Huelva sin especialidades claves

Huelva acaba de vivir la enésima afrenta, un nuevo capítulo de los recortes en sanidad y salud que la abocan a sufrir quizás la peor situación de Andalucía en la atención sanitaria a sus ciudadanos: el recortazo de la Junta al proyecto de hospital Materno Infantil anunciado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y sus portavoces locales Bella Verano y Manuela Caro, delegada del Gobierno y de Salud respectivamente.

Pero esta situación solo es la punta de un enorme iceberg que ahoga desde la atención primaria a las listas de espera de especialistas y quirúrgicas, según pone de manifiesto en un informe la plataforma Onubenses por una Sanidad Pública y de Calidad (ONUSAP).

Según este documento, “la Atención Primaria, que ya sufría un déficit estructural antes de la pandemia, se ha deteriorado peligrosamente a causa de la mala gestión y de las promesas vacías que se hacían cuando pasábamos por los peores momentos de estos dos últimos años”.

Según ONUSAPc “Huelva es la única provincia andaluza que carece de CHARES, centros que aliviarían la presión asistencial que sufre el Juan Ramón Jiménez, un hospital general que se ha quedado pequeño para la población de esta provincia. El CHARE de Aracena sigue abandonado en mitad del campo, mientras se resuelven problemas legales que se eternizan en el tiempo y nadie parece tener interés en resolver y el de Bollullos ni siquiera ha empezado a construirse. Por otra parte, está el tristemente famoso CHARE de Lepe, un centro ya terminado que se está deteriorando a la espera de que alguien construya los accesos, repare los desperfectos y lo dote de luz y agua, mientras se echan la pelota unos a otros”.

No se olvidan en la Plataforma reivindicativa de recordar las promesas (incumplidas) del consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien “hace más de un año prometió abrir el Hospital de la Costa “YA”, manifestando que si el Gobierno central no realizaba los accesos, la Junta de Andalucía se haría cargo de los mismos. En cambio, no solo no se ha inaugurado el CHARE, sino que, demostrando que no van a darse prisa en abrir sus puertas, se han firmado dos contratos con la empresa Pascual para concertar el Virgen de la Bella, desviando ingentes cantidades de dinero público a una empresa privada, que además no garantiza un servicio adecuado a la población, ya que dicho hospital no está dotado con todas las especialidades que un concierto de ese tipo requiere”. A lo que añade el documento la indignación que ha causado el hecho de que “se les ha premiado con un contrato de cinco años, pagándole alrededor de un 300% más, sin que nuestros representantes políticos sepan decirnos si se va a aumentar la cartera de servicios o suplir las carencias denunciadas”. Hasta 200 millones de euros se embolsará Pascual por este concierto en un lustro.

Otra de las carencias e incumplimientos que delata ONUSAP es que “no se ha llevado a cabo la desfusión real de los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez, incumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

Pero la gravedad de la situación sanitaria que atraviesa Huelva no acaba aquí: “somos la provincia más deficitaria en cuanto a equipos móviles de emergencias, siendo el principal ejemplo de este déficit el tantas veces prometido Delta de Valverde, que continúa sin materializarse”.

El listado de afrentas añade otra que llama sobremanera la atención por los riesgos que genera a los onubenses: “Huelva carece de especialidades tan importantes como la cirugía torácica o la cirugía pediátrica y no cuenta con una verdadera Unidad del Dolor ni una Unidad de Ictus completa, que, además, amenaza con desaparecer ante la fuga de especialistas. Asimismo, somos deficitarios en especialidades como la Salud Mental”.

Según apunta ONUSAP, “las listas de espera diagnósticas, quirúrgicas y de especialistas se perpetúan en el tiempo, agravadas por la pandemia de COVID. Las plantillas son totalmente insuficientes para las necesidades asistenciales actuales y, con el COVID, cada vez más olvidado, muchos profesionales se quedan en paro, como si todo hubiera vuelto a la normalidad”.

Y todo esto ocurre, insisten, “mientras 200 millones de nuestros impuestos, que podrían solventar casi todos nuestros déficits, van a la empresa privada”. En este caso se refieren, entre otros cuerdos, al acuerdo realizado para beneficiar al hospital privado de Lepe.

Ahora, según se puso de manifiesto en la última protesta realizada en las calles de Huelva, las críticas se centran en el futuro proyecto del Hospital Materno-Infantil.

Porque la Plataforma Onubenses por una Sanidad Pública se muestra indignada con los máximos responsables de Salud en Huelva, José Luis Bonilla y Manuela Caro, a los que señalan como responsables directos de que “nuestras mujeres y nuestros niños no tengan los mismos derechos que el resto de andaluces”

De hecho, “Huelva se ha convertido en la única provincia sin Materno-Infantil“. Y para el colectivo resulta indignante que “si uno de nuestros niños pequeños tiene que ser operado de una simple apendicitis o le tienen que drenar un simple absceso, tenga que ser trasladado a Sevilla, con las implicaciones que supone para los padres el trasladarse a 90 km o más de su residencia, en cuanto a desplazamientos, estancia, apoyo familiar, etc., se refiere”.

Ahora recuerdan que el consejero Aguirre anunció en 2019 “la adjudicación del proyecto para la construcción de nuestro Materno, un proyecto recuperado del gobierno anterior y con un coste (solo el proyecto), de más un millón y medio de euros. Se planteaba entonces la construcción de un edificio nuevo y moderno, anexo al JRJ y dotado de los servicios necesarios para una atención integral a las mujeres y a los niños y niñas onubenses, trayendo a Huelva especialidades tan necesarias como la cirugía pediátrica y con un coste total de 29 millones de euros”. Pero, ahora, y tras un retraso a causa de la pandemia, se publica en 2021 el proyecto final, que supondría un edificio independiente, aunque unido al Juan Ramón Jiménez.

Hasta aquí lo anunciado pero, apuntan en sus denuncias, “llegan los presupuestos de 2022 y vemos como no figura partida alguna para el Materno-Infantil”.

“Tras una serie de rectificaciones y excusas comienzan a escucharse voces que hablan de un acuerdo con la empresa Pascual para ubicarlo en la antigua clínica Blanca Paloma, un edificio abandonado, que ni siquiera pudo utilizarse durante la pandemia de COVID a causa del mal estado de sus instalaciones y que se encuentra a casi dos kilómetros del hospital de referencia; una barbaridad que, afortunadamente, fue descartada gracias a la presión social”, explican en el informe.

“Finalmente, se ha conocido lo que será, si no lo evitamos, el proyecto definitivo para nuestro Materno-Infantil, que no es otro que situarlo en el espacio que ahora ocupan las Consultas Externas del JRJ, además de reducir el presupuesto inicial de 29 a 25 millones de euros, en el que se incluye la reubicación de las consultas. Desconocemos asimismo a dónde se van a trasladar las Consultas Externas, aunque está claro que irían fuera del recinto hospitalario y nos tememos que dicho traslado estaría, otra vez, en connivencia con el grupo Pascual”, pone de manifiesto un manifiesto público dado a conocer por ONUSAP.

Para el colectivo, “estamos ante otra de las chapuzas a las que nos tienen acostumbrados en Huelva. Otra chapuza que han justificado diciendo que no hay dinero para construir el Materno-Infantil de Huelva y que mejor es esto que nada”. Pero se preguntan desde ONUSAP que “es cuanto menos curioso que no haya dinero para gastarlo en el Materno-Infantil, pero sí que lo haya para pagar a Pascual 40 millones de euros anuales por el concierto del Virgen de la Bella”.

Analiza también el informe de ONUSAP las justificaciones que ofrece la Junta de Andalucía: “Se escudan también en la baja natalidad de nuestra provincia, mintiendo descaradamente, ya que Huelva es la sexta provincia con mayor natalidad del Estado y la segunda de Andalucía”. Así señalan que “mienten también cuando dicen que esto no es una decisión política o electoralista, sino que está avalada por los profesionales, cuando esos “avalistas” no aparecen por ningún lado y tanto el Colegio Oficial de Médicos como el de Enfermería se han manifestado en contra. ¿Quiénes son esos profesionales?”.

No hay que olvidar la gravedad de este incumplimiento con Huelva, mantiene ONUSAP, porque, explican, “un Materno- Infantil no es un sitio donde solo se va a parir. No se crea un Materno Infantil ampliando en 20 o 30 las camas de Obstetricia, trasladando el servicio a otro módulo del hospital y poniendo una puerta y un cartel encima. No, eso no es un Materno-Infantil. Un Materno- Infantil es un hospital cuya atención está centrada en la mujer y el niño, basada en la evidencia científica y el respeto a la dignidad de las personas que lo utilizan y, por tanto, ha de estar dotado con el equipo médico y las infraestructuras adecuadas para desarrollar ese trabajo, así como su separación física para contar con circuitos propios de laboratorio y pruebas diagnósticas para pediatría, por ejemplo”.

La creación de este centro, señala el informe, permitiría “el desarrollo de nuestro hospital y sus trabajadores, atrayendo a más profesionales que se queden o vengan a Huelva, pudiendo labrarse aquí una carrera con miras al futuro y que no sea una estación de paso hasta que puedan huir a pastos más verdes, como lo es ahora para muchas especialidades. No, ya no toleramos más engaños, excusas y mentiras: exigimos el Materno-Infantil prometido y no este parche que nos están ofreciendo”.

Para la Plataforma ciudadana, resulta “indignante observar como Huelva sigue siendo la gran olvidada de todos. Nunca hay dinero para gastarlo en Huelva, pero se anuncian a bombo y platillo obras por toda la comunidad, sobre todo en Málaga y Sevilla o se contempla gastar más de 150 millones de euros al año en conciertos con la Privada”.

Las inversiones sanitarias de la Junta: sin grandes proyectos en Huelva

Hasta ahora, la versión de la Junta ha llegado no solo de la delegada del Gobierno, Bella Verano o la delegada de Salud Manuela Caro, sino que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha explicado que la inversión en la provincia de Huelva ha aumentado cada año y se han desbloqueado proyectos “que llevaban en los cajones demasiado tiempo”. Y cita los centros de salud de Isla Chica, Galaroza o Gibraleón.

En infraestructuras sanitarias, precisamente, la Junta habrá invertido hasta finales de 2022 un total de 42,7 millones de euros. En este sentido, ha subrayado que sólo en 2020, en plena pandemia, se realizaron alrededor de 210 obras.

Para este año, ha enumerado las actuaciones previstas, como la del bloque quirúrgico del Hospital de Riotinto, la recuperación del exterior del Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental en Lepe por los desperfectos provocados por el temporal (800.000 euros) o la propuesta para instalar el Materno-Infantil en la ubicación actual de Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez. Para este último proyecto se prevé una dotación presupuestaria de casi 25 millones de euros. Un proyecto que ha levantado una gran polémica por los recortes sufridos y las dudas existentes sobre su futuro.