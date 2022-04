Juan José Torrescusa: “Fue un honor ser exaltador del Rocío Grande en Almonte”

A Juan José Torrescusa nuestro protagonista de hoy, lo conocí relacionado con el mundo del motor hace bastantes años. En esta pasada Semana Santa he coincidido con él, lo cual me ha dado mucha alegría, además aproveché la ocasión para proponerle que se dejase entrevistar, que como no podía ser de otra manera acepta, pues nos une una buena amistad.

Juan José se cría en el seno de una familia humilde en el onubense barrio del Higueral… Tras culminar sus estudios trabaja en la antigua Cámara de Compensación Bancaria y de ahí dio el salto al mundo del automóvil formando parte de la plantilla de Hucar, concesionario Citroën para Huelva y provincia, era muy joven, con tan solo veintiún años fue un vendedor muy intuitivo y con mucho gancho.

Se jubiló muy pronto con solo 36 años por enfermedad y dedicó su tiempo a formarse como Juez de Doma donde adquirió el máximo nivel, juzgando Concursos Nacionales y Campeonatos tanto en España como en Italia. Gran amante del Rocío ha formado parte del Coro y de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Emigrantes, es hermano de la Hermandad de Huelva y tiene un vínculo muy especial con la Sacramental de Almonte.

Escribe y compone en sus tiempos libres dando numerosos pregones en toda la geografía española, culminando con la última Exaltación del Rocío Grande que se dio en Almonte en el 2019. Enamorado de sus niñas, con alto sentido de la amistad, es un tipo afable, muy bromista, ocurrente, sensible, solidario, buen conversador… de los que por aquí llamamos “güenagente”

Una vez que los lectores de diariodehuelva.es pueden conocer un poquito más a nuestro invitado de hoy, es el momento de preguntar, y, aquí está el resultado de un ratito de charla de lo más entrañable.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Pues con enorme preocupación, sobre todo por la guerra de Ucrania, tanto China como la Unión Soviética han sido subestimadas y con un modelo comunista disfrazado de falso capitalismo han desestabilizado gravemente el orden mundial y la globalización, al punto de que han disparado la inflación en todos los países y dejado en vergüenza nuestro modelo económico, que no ha visto otra forma de combatirlo que subiendo impuestos al punto de herir gravemente a la clase media, una factura que seguirán pagando nuestros nietos.

¿Volverán nuevas olas de contagio de Covid después de Semana Santa y Rocío?

Sin duda. Esto aún no ha acabado. De hecho China acaba de confinar a 25 millones de habitantes tras un rebrote brutal en Shanghái, lo que sí que parece es que las variantes mutan a cepas menos virulentas, porque la razón de ser de un virus es replicarse y si produce mucha mortalidad no puede hacerlo, pero aún creo que falta mucha información al respecto y nos anestesian informativamente cuando interesa, pues también ha provocado un quebranto económico del que tenemos que recuperarnos a fuerza de acercarnos a la normalidad.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Si dijera que no te mentiría… al principio fue un caos, el confinamiento nos inundó de miedo, todos salíamos a comprar con guantes, mascarillas, geles, inventos para no tocar las puertas etcétera… salir y ver las calles desiertas te daba cierto escalofrío… Todo un Armagedon…

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

Bueno pues estoy componiendo, otros proyectos que no puedo desvelar y escribiendo un libro que me tiene bastante ocupado y en ocasiones atascado jjj… y para el futuro alguien que está pensionado por enfermedad desde muy temprana edad, que necesita poco, pues disfrutar de mis hijas, de mis amigos, de mis aficiones y susurrarle a la vida de vez en cuando que me deje vivirla…

¿Qué significa para ti Huelva, El Rocío y el mundo del caballo?

Huelva para mí es la madre abnegada, aquella que por más de menos que le hagas siempre está ahí por y para sus hijos… en ese sentido somos unos privilegiados pues vivimos en el paraíso, aunque por nuestra forma de ser no lo pongamos en valor, pero al onubense con saberlo nos basta.

El Rocío forma parte de mi idiosincrasia de mi forma de entender mi vida. Todo en mi gira en torno al Rocío, estudio y leo todo lo que en mis manos cae que hable del Rocío, no entendería la vida sin Rocío, que no sin romería, pues cada uno llevamos dentro un Rocío íntimo y personal que nada o poco tiene que ver con los siete días de Pentecostés.

En relación con el caballo, el animal al que he dedicado más de media vida, tanto en lo personal como en lo deportivo, me ha proporcionado muchas satisfacciones y me ha dado a conocer grandes amigos por toda la geografía española…

¿Qué entiendes necesita Huelva para prosperar?

Aquí tengo una dicotomía importante, cuando oigo a todo el mundo pedir infraestructuras me pregunto si es antes el huevo o la gallina… para qué queremos tanta gente si no tenemos cómo atenderlos, alojamiento, redireccionarlos, etc… ver atracar un Ferry de Francia y recibirlos con una flamenca bailando y dos azafatas con unos dípticos no me parece serio. Hace algún tiempo le manifesté a Gaby mi preocupación por esto y la necesidad de nuestra ciudad de tener un Centro de Recepción de Visitantes, igual que tienen otras muchas ciudades, le propuse la antigua estación como sede, varias pantallas, stands ofreciendo nuestra provincia y operadores de vehículos de alquiler para que todo el que venga a Huelva salga del CRV sabiendo dónde tiene que ir y que visitar…

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos como rociero?

Los mejores sin duda los que me han dado la oportunidad algunas hermandades de pregonar las gracias de María Santísima del Rocío, pero ya el culmen fue la Exaltación del Rocío Grande que tuve el honor de ofrecer en 2019, pues exaltarla entre Rafa Serna y Alberto García Reyes fue todo un lujo que agradeceré siempre al pueblo de Almonte y que sumado a mi amigo Eduardo Fernández Jurado, somos los dos únicos onubenses que hemos tenido el honor de dar la Exaltación del Rocío Grande en Almonte, los demás han sido cronistas.

El peor sin duda, los dos años que hemos vivido sin disfrutar del Rocío por la pandemia.

¿Qué tiene el Rocío para tener tanta devoción a la Patrona de Almonte?

Buena pregunta… El Rocío en sus inicios es un cruce de caminos que une dos poderosos reinos, el de Niebla y el de Sevilla. Lugar de descanso y caldo de cultivo de una devoción que perdura y se perpetua hasta nuestros días. Pero aparte conjuga tantos ingredientes que lo hacen irresistible, el entorno, la aldea, el caballo, el folclore, la tradición… Y por encima de todo, ¡¡la Virgen!!… la Virgen como ideal y modelo de vida… ejemplo de madre fuerte ante la adversidad y en los tiempos que corren de espera paciente ante la desesperanza, que ya vendrán tiempos mejores.

Siendo nuestra provincia una de las que más caballos tiene España, ¿cómo no son frecuentes los concursos hípicos?

Bueno si hay un circuito deportivo más o menos estable a nivel territorial, pero sí que es cierto que a nivel nacional nos quedamos algo cortos en algunas disciplinas, por mi condición de Juez Nacional de Doma Vaquera y Equitación de Trabajo he tenido la suerte de juzgar en muchas partes de España e Italia y creo que en Huelva nos falta creérnoslo para poner el nombre del caballo con letras de oro en el panorama hípico nacional, para eso hace falta mucha implicación. Como Director del Memorial Antonio Picón y las actividades hípicas en el Rocío en agosto durante 7 años he podido comprobar en carne propia que sin el apoyo económico de las instituciones es casi imposible organizar un concurso nacional de cualquier disciplina.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Mi infancia fue la de un niño que se crió feliz en un barrio humilde de Huelva, Fuentepiña, y que no tiene más que agradecer a la vida todo lo que está me ha dado, así que de mayor si lo hubiera soñado no podría haber salido mejor.

¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

Mi padre fue un hombre humilde que se dedicó a trabajar para sacar adelante una familia con cuatro hijos, era Guardia Civil y se quitaba el uniforme para arreglar zapatos y arrimar algo de dinero en casa, por lo que no pudimos pasar el tiempo que hubiésemos querido aunque admiro mucho de los valores que atesoraba y que yo por desgracia no tengo. Y como referente profesional trabajé muchos años junto a Juan Ruiz Norte, mi Jefe de Ventas en Hucar y referente tanto a nivel profesional como personal, pues entré con tan solo 21 años y le debo también mucho de lo que hoy soy. Fui su apuesta más arriesgada, él aún lo dice…. jajajaja

¿Se van cumpliendo tus proyectos de vida que te habías propuesto?

Mi abuelo decía que en una vida hay mil vidas, con lo cual tendría que haber tenido mil proyectos a mano….jajajaja… pero aunque en lo personal a veces la vida te lleve donde no quieres, no me puedo quejar, sigo pensando que la vida me ha tratado muy bien.

¿A qué dedicas el tiempo libre?

Leo mucho, escribo, hago algo de deporte, me encanta la cervecita del mediodía con mis amigos y sobre todo, a vivir de forma intensa cada momento que la vida me regala, pues es un regalo único que no se volverá a repetir.

¿Con qué personaje te gustaría tomarte un aperitivo, por qué y qué le preguntarías?