David Pareja, el actor y cómico onubense que triunfa en televisión, cine y redes sociales

Huelva ha dado un sinfín de artistas de renombre, y en el mundo de la actuación y la comedia, David Pareja es actualmente uno de ellos. Aunque bien es cierto que muchos de sus fans onubenses desconocían su procedencia, nos podemos enorgullecer de que uno de los actores más presentes y polivalentes de la televisión, el cine y las redes sociales del país, es de nuestra tierra.

A David lo hemos podido ver en la pequeña pantalla en El Intermedio y Late Motiv de La Sexta, como el Mago Diamond en PlayZ, en la gran pantalla, ha trabajado junto a Los Compadres en “El mundo es suyo” y en la recién estrenada, “El mundo es vuestro”, además de en “Matar a Dios”, “Todos tus secretos” o “Amigo“, en Filmin. Ha dirigido e interpretado infinidad de cortos y vídeos de humor que sube a su canal de Youtube colaborando además con otros actores.

Ha participado en los proyectos de Netflix “Los Favoritos de Midas” junto a Luis Tosar, y la serie “Veneno” dirigida por Los Javis, además de en “Vamos Juan” junto a Javier Cámara, de Movistar Plus. En redes sociales se divierte haciendo reír a sus seguidores haciendo Tiktoks, reaccionando y “humorizando” todo tipo de contenidos en Instagram y Twitter como @davidpareja.

¿Quién es David Pareja?

Es la pregunta que más me suele costar responder. Me gusta mucho todo lo creativo, sobre todo lo relacionado con el mundo audiovisual. Por eso me gusta meterme en proyectos como actor, guionista, realizador, diseñador… y por eso me encanta subir contenido a redes sociales.

¿Cuándo te fuiste de Huelva? ¿Tienes contacto con tu tierra?

Me fui muy pequeño. Con dos añitos. Y el contacto que más tengo es mi abuela materna. Cuando voy es para verla a ella. Aunque con tanto jaleo voy menos de lo que me gustaría.

¿Qué significa para ti Huelva?

Pues es mi origen. La guardo con cariño porque cuando mis padres y mis hermanos vivíamos juntos, íbamos mucho a visitar a mis abuelos y eran vacaciones muy de juntarnos toda la familia que vivía allí. Primos, tíos, bisabuelos… Son recuerdos muy bonitos para mí.

¿Cuáles fueron tus primeros trabajos como actor?

Digamos que los más significativos fueron mis dos primeros cortos. “Lethal love” y “Mirada Perdida“. Además, son dos caras completamente diferentes la una de la otra.

¿Cómo comenzaste en el mundo de la comedia?

Por hobby. Siempre he estado un poco ahí, me divertía haciendo vídeos con los medios que tenía en mi casa y enseñándoselo a los amigos y poco a poco empecé a ser más conocido por los cortos que empecé a enviar festivales y una cosa fue llevando a la otra de forma muy orgánica.

¿Cómo ves el mundo de la comedia hoy en día?

Aunque la sigo viendo un poco estancada, sobre todo en España, tengo la sensación de que hay esperanza con algunos nuevos fichajes que parece que empiezan a tener la repercusión que se merecen. Ojalá pronto podamos disfrutar de un cambio más interesante y tolerante que todavía echo en falta.

¿Cómo te ha afectado la pandemia?

Creo que un poco como a todos. Sí es cierto que dediqué más tiempo a redes, para poder canalizar las ganas de hacer cosas y divertirme, y se ha notado bastante. Por lo demás, pues eso, ha sido un poco cuesta arriba, sobre todo en lo personal.

¿Cuál es tu opinión respecto a lo acontecido recientemente en la gala de los Oscars entre Will Smith y Chris Rock? ¿Crees que el humor debe de tener límites?

Es un tema complejo, sobre todo porque la gente no quiere dar su brazo a torcer. Siento que la mayoría de las personas quiere seguir pudiendo reírse de cosas llenas de odio e intolerancia y si reconocen que está feo, les remordería la conciencia. Por eso defienden con uñas y dientes su postura, porque a nadie le gusta mirarse al espejo y sentirse mala persona por reírse de según qué cosas.

¿Cuáles han sido tus últimos trabajos?

Actualmente colaboro en el Intermedio, se acaba de estrenar “El mundo es vuestro”, una película en la que participo y acabo de protagonizar “La Mesita del Comedor“, la segunda película de Caye Casas. Con quien también participé en su primera película, “Matar a Dios“.

¿En cuál rodaje has disfrutado más?

Es difícil elegir, jajaja. Normalmente suelo disfrutar más en trabajos de comedia. Rodar por ejemplo con Javier Cámara en “Vamos Juan“, fue una experiencia increíble. Pero esta última película que he rodado con Caye es muy dramática y ha sido una de mis mejores experiencias como actor.

¿Algún próximo proyecto del que puedas hablarnos?

Pues espero que pronto pueda anunciar el estreno de La Mesita del Comedor y que os guste muchísimo.

Gracias a David por su amabilidad y su cercanía, que concedió con gusto esta entrevista a Diariodehuelva.es

Le auguramos un futuro prometedor en el mundo de la actuación de nuestro país.