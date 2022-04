Dani Sales se deja querer por el Recre

Aunque a la temporada aún le resta un partido, en el Recreativo de Huelva todos los esfuerzos están puestos en la planificación de la próxima campaña en la Segunda RFEF. Elegido el entrenador, a falta de firma, los futbolistas del Decano toman posiciones de cara a su continuidad en el proyecto deportivo que lidera Dani Alejo, más allá de si han renovado o no sus actuales contratos.

La excepción a la regla es Dani Sales, quien prefiere “no hablar del tema contractual“. No obstante, el medio se deja querer por el Recre al recordar que en Huelva “no se ha visto mi mejor versión. He jugado partidos de alto nivel, pero no tuve regularidad durante la temporada. Así que a partir del domingo, a preparar la próxima campaña, sea aquí o donde me toque, aunque espero que sea aquí“.

Bastante intensidad

En lo deportivo, el centrocampista reconoce que vive “una semana diferente, porque es el último partido“. Aún así, “el equipo está entrenando bien y con bastante intensidad. Y en lo personal, estoy contento de jugar ante el Tomares -el club donde dio sus primeras patadas al balón- y ver a personas que conozco“.

-EL ÚLTIMO PARTIDO

Tomares – Recreativo (Domingo, 12.00 horas)

-ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 77 puntos Utrera: 66 puntos Xerez CD: 59 Córdoba B: 57 Ciudad de Lucena: 57 Gerena: 55 Puente Genil: 45 Sevilla C: 40 Ceuta B: 37 (con todos los partidos disputados) Conil: 36 Pozoblanco: 34 Cartaya: 33 Rota: 33 Antoniano: 31 Tomares: 28 Cabecense: 23 Los Barrios: 23

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.