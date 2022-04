Agotadas las entradas para ver la reaparición de Carolina Marín

Si el Campeonato del Mundo de Huelva fue un fracaso de público, se debió únicamente a la ausencia de Carolina Marín. Si el Campeonato de Europa de Madrid va a ser un éxito de público, se debe únicamente a la presencia de Carolina Marín. La volantista onubense es el termómetro del bádminton español. Y ahora, tras once meses de baja por una grave lesión de rodilla, su reaparición en las pistas está generando una expectación máxima.

La Campeona Olímpica, triple Campeona del Mundo y quíntuple Campeona de Europa volverá a pisar una cancha el próximo martes, a las 19.30 horas, cuando debute ante la checa Katerina Tomalova en la segunda ronda del Europeo. Ese día y el siguiente, la entrada será libre hasta cubrir aforo, pero para ver a Carolina en las eliminatorias finales hay que pagar. Pues bien, las localidades para cuartos, semifinal y final, ya están agotadas.

Aforo completo

El Campeonato de Europa se celebrará en el Polideportivo Municipal de Gallur, con capacidad para 3.200 espectadores. “Para mí, lo importante es volver a disfrutar y volver a competir. Si me dicen hace once meses que jugaría un Europeo no lo hubiera creído. No quiero volver como estaba, sino mejor“, ha señalado Marín durante la presentación oficial del máximo torneo continental, que ha tenido lugar recientemente en el Ayuntamiento de Madrid.