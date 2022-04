Al Sporting de Huelva le basta con ganar uno de sus tres últimos partidos

Al Sporting de Huelva le funciona la calculadora. Tras su reciente empate en el campo del Villarreal, el equipo onubense sólo necesita sumar tres puntos más (o una derrota del Éibar) para conseguir la permanencia matemática en la Primera División. Y tiene tres oportunidades para conquistar esa victoria: en la visita del Deportivo Alavés, en el desplazamiento al feudo del Sevilla FC o en el cierre ante el Madrid CFF.

De momento, la plantilla blanquiazul disfruta hoy de una jornada de descanso y no regresará a los entrenamientos hasta mañana martes. En este sentido, Antonio Toledo ha citado a sus jugadoras, a las 10.00 horas, en el campo de Pérez Cubillas. No hay urgencias, pues este fin de semana vuelve a detenerse la liga. Así las cosas, el encuentro frente al Alavés no se disputará hasta el domingo 1 de mayo.

-LA 32ª JORNADA

Sevilla FC – Real Sociedad (1-2)

Valencia CF – FC Barcelona (0-2)

Granadilla Tenerife – SE Éibar (3-2)

Rayo Vallecano – Levante UD (3-4)

Deportivo Alavés – Real Madrid (0-1)

Madrid CFF – Real Betis (2-2)

Villarreal CF – Sporting de Huelva (1-1)

Atlético de Madrid – Athletic de Bilbao (3-0)

-ASÍ VA LA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

FC Barcelona: 81 puntos Real Sociedad: 59 Atlético de Madrid: 53 Granadilla Tenerife: 53 Real Madrid: 50 (con un partido menos) Levante UD: 44 Athletic de Bilbao: 41 Sevilla FC: 32 Deportivo Alavés: 30 Real Betis: 30 Madrid CFF: 27 Valencia CF: 25 Villarreal CF: 25 Sporting de Huelva: 25 SD Éibar: 19 Rayo Vallecano: 11 (con un partido menos)

*El primer clasificado se proclama Campeón de Liga y también se clasifica para la Champions League, junto al segundo y al tercero. Descienden los dos últimos clasificados.