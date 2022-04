Los vencejos, el día de la Tierra y el día del libro

Puede que lo hayan hecho a destiempo, toda vez que el incendio provocado por Alberto Gallego está extinguido, pero era necesario conocer también la versión de la plantilla acerca de la ‘semana de pasión’ que ha vivido el Recreativo de Huelva. Por eso, una vez finalizado el duelo con el Cabecense, los jugadores del Decano comparecieron en la sala de prensa del Nuevo Colombino para leer un comunicado.

El capitán Pablo Gallardo fue el portavoz elegido para confirmar que “en general, todo lo que se ha publicado (sobre las malas relaciones de Alberto Gallego con el grueso del cuerpo técnico y del plantel) es cierto”. Aún así, “la profesionalidad de esta plantilla no puede ponerse en entredicho. Hemos cumplido las órdenes de Gallego dentro y fuera del campo”.

“hemos antepuesto los intereses del Recreativo de Huelva por delante de todo y de todos, con el único y claro fin de lograr el objetivo, el ascenso”. En este sentido, los futbolistas agradecen “a la propiedad y al club, especialmente a Carlos Hita y a Dani Alejo, por mediar en situaciones muy complicadas que sin su intervención habrían incendiado el vestuario”.

“han existido ciertos comentarios (del entrenador) hacia compañeros de la plantilla que han creado situaciones tensas, aunque en esas ocasiones, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Ha sido el año de la paciencia, del desgaste y del compromiso. El equipo ha sido fuerte, ha hecho caso omiso de esos comentarios y lo ha dado todo para conseguir el objetivo”.

En representación de todos los jugadores, presentes, junto con parte de técnicos del club y equipo médico, Gallardo afirmó que “ha sido un año de paciencia, de desgaste, complicado. La situación que hemos vivido han desgastado el vestuario, pero también ha sido el año de la confianza. Hemos valorado la confianza en que la dirección deportiva, con Dani Alejo a la cabeza, y con el consejo, representado por Carlos Hita, que han estado muy cercanos a nosotros y han mediado en situaciones que si no se hubieran parado hubieran incendiado el vestuario. Gracias al feedback y la ayuda que nos han brindado se ha conseguido, que es lo importante”.

No quiso ejemplificar al detalle, pero explicó el capitán albiazul que “ha habido situaciones en las que ciertos comentarios hacia compañeros de la plantilla ha creado situaciones tensas y aquí hay que destacar que en esas ocasiones lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro y eso ha pasado”.

En otro momento dijo que “Son comentarios. Es cierto somos jugadores de fútbol y en muchos momento el corazón está a 200 pulsaciones pero no voy a meter el nombre de ningún compañero. Ha habido compañeros que han tenido que morderse la lengua ante comentarios hacia ellos que para nada sumaban, comentarios que no venían a cuento”.

Mediación de Alejo e Hita

También declaró el capitán en respuesta a una pregunta sobre a qué ha jugado el equipo esta temporada que “hemos jugado a cada partido salvar un matchball y cada entrenamiento. Es verdad que hay ciertas situaciones que hemos jugado a cosas que a una plantilla de fútbol no le corresponde. Hemos jugado a negociar la paz, con calma, hemos salido a jugar al cien por cien cada uno. Cuando algo no iba bien sabíamos que desde el otro lado no había autocritica”, expresó y añadió que “a todo esto que hemos jugador hemos sido profesionales y hemos salido a competitir incluso sabiendo situaciones que algún puesto estaba en la cuerda floja y hemos ido al remate en el 92, como en Ceuta y ante el Antoniano. Hemos jugado a ser profesionales y hemos jugado a confiar en que estabamos en las mejores manos para solucionar estos problemas Alejo e Hita, cuando ha habido conflictos”.

“Lo más positivo que hemos sacado de esto es que el equipo ha sido fuerte y ha hecho caso omiso a esos comentarios y hemos intentado dejar esas situaciones para centrarnos en la consecución del objetivo, que es lo que este equipo quería y hemos conseguido”, resaltó Gallardo.

En cuanto a las diferencias de Gallego con otros miembros de su equipo técnico, explicó que “hay cosas que son evidentes y es cierto que cuando hay un grupo de trabajo con muchas personas las diferencias existen. Nos hemos visto en medio de situaciones en las que no hemos podido hablar libremente, con cierto miedo, porque nos veíamos observados y parecía que estábamos haciendo algo malo. Ha sido incómodo para los jugadores. Hemos echado en falta que no se les haya dejado desempeñar su trabajo miembros del cuerpo técnico”.

Gallego no quiso firmar la paz

También informó de que “los capitanes sabemos de primera mano que se propuso una reunión con el cuerpo técnico para solucionar estas diferencias, no para ser amigos, pero para que se deje trabajar en una temporada normal y el entrenador dijo que no se sentaba a hablar en esa reunión”.

En lo referente a cómo recibieron el comunicado el Miércoles Santo, Gallardo señaló que “nadie esperaba ese comunicado” y que cogió “por sorpresa” a la plantilla, como a todo el mundo. Además reveló que habían hecho “un pacto de caballeros” con Gallego para no emitir un comunicado preparado hasta el 1 de mayo, que fue roto por el técnico ilerdense.

“Vamos a conseguir el objetivo y después las diferencias que se hablen y ya está”, agregó, y reiteró que “hay que escuchar a todas las partes”. Es por ello que al principio de su exposición leyó un comunicado con varios puntos.

En estos puntos se decía que “ante todo lo acontecido esta temporada dentro y fuera del vestuario hemos antepuesto los intereses del Recreativo de Huelva con el único fin de lograr el ascenso”.

También agradecieron a la propiedad y “especialmente” a Carlos Hita y Daniel Alejo que hayan estado cercanos ante las “situaciones complicadas” por las que ha pasado la plantilla y que han estado dispuestos a “mediar para que las situaciones no fuera a mayores”:

Además se expuso que “la profesionalidad de esta plantilla no puede ponerse en entredicho en ningún momento. Nos hemos dedicado a trabajar y acabar órdenes de Alberto Gallego dentro y fuera del campo. Acatando la posición del entrenador”.

Finalmente reiteraron el agradecimiento a todos los estamentos del club, incluidos Daniel Llacer y Alberto Gallego, por la consecución del ascenso, así como a la afición por ser “el motor”.