AUGC Huelva denuncia la falta de Guardia Civiles dedicados a la seguridad de la Comandancia

AUGC Huelva ha denunciado en varias ocasiones la falta de guardias civiles dedicados a la vigilancia y seguridad de la Comandancia, en estos escritos se le comunicaba a los responsables de la misma, que para poder prestar el servicio con un mínimo de guardias civiles, cuando existen detenidos y cuando existen circunstancias que merman la plantilla, tienen que prestar dichos servicios, Guardias Civiles, destinados en la prisión o en el puerto de Huelva, así mismo, se ha denunciado, el incumplimiento, del plan de seguridad, que existe para dicha Comandancia e incluso se ha peticionado, la evaluación de riesgos laborales, debido a sus especiales circunstancias, como puedan ser la situación que se ha creado esta madrugada, con una agresión a un ciudadano con arma blanca en a escasos metros de la puerta, son varios guardias civiles los que han presentado solicitudes y la propia asociación ha reclamado este cumplimiento y la evaluación de los RRLL, no se tiene constancia de que se haya tomado ninguna medida al respecto.

Y esto, es simplemente debido, a la falta de una plantilla que cubra con garantías dicho servicio, en los que nos podemos encontrar varios de mañana, pero pocos en horarios de tarde y de noche, esto hace, que en cuanto se produce una baja por enfermedad, indisposiciones, o custodia de detenidos, muchas veces no tengan efectivos suficientes, para la realización del mismo con garantías y se tenga que recurrir a otras unidades, mermando entonces los efectivos en otras.

No se ha renovado el plan de seguridad, que se tenga conocimiento y adecuado a la especiales características, a la actualidad, ni a los medios, a la situación de estar frente a un lugar de esparcimiento donde se concentra bastante gente, esto hace que muchas veces, sean tan pocos los efectivos, que ante requerimientos de los ciudadanos, se vean en la tesitura de si intervenir y dejar la seguridad de la Comandancia o tener que llamar a otros miembros de las FCSE para que intervengan, esta, es la responsabilidad que puede acarrearle a nuestros compañeros, el no tener unas directrices claras de actuación, les hace que estar en un limbo jurídico en la que ellos, tienen que decidir, que hacer o intervenir y dejar el acuartelamiento sin protección, con lo que pueden tener responsabilidades o no intervenir y también pueden tenerla, por no hacerlo ,ante circunstancias especiales y esto, con unos guardias civiles de servicio totalmente insuficientes para realizar cualquier tipo de estas acciones.

La verdadera solución para tener más presencia de guardias civiles, pasa no solo por el aumento de la plantilla de la Guardia Civil, y anunciar las vacantes que existen en todas las comandancias, sino en hacer una reorganización de las unidades.

Mientras no se tome esta solución, este problema irá aumentando ante la falta de agentes y la dedicación de muchos de ellos a labores que no son de prevención de la delincuencia, la actual distribución de la Guardia Civil esta anticuada y no adaptada a los medios de transporte y a las comunicaciones del siglo XXI y mucho nos tememos que seguirá empeorando la situación si las autoridades políticas no toman las decisiones adecuadas.