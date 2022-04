CCOO se moviliza por el “desmantelamiento” de la Junta a las universidades públicas

CCOO se ha movilizado hoy en Huelva para “poner freno a la política de desmantelamiento progresiva del sistema público universitario de Andalucía emprendida por el Ejecutivo andaluz y contra la descarada apuesta por la privatización de un modelo que ha creado riqueza”.

La responsable de Universidad del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Huelva, Carmen Arenas Ruiz ha señalado que “en CCOO nos estamos movilizando y seguiremos haciéndolo para exigir al Gobierno andaluz la retirada del modelo de financiación, no queremos un parche para este año, año electoral, que no se nos olvide. Un modelo que no premia la mejora del sistema, sino ser el mejor del sistema”.

Según ha declarado la sindicalista “la Universidad de Huelva viene sufriendo continuos recortes desde que en el 2019 llegó este Gobierno de derechas, y con este modelo de financiación que imponen nos deja en una situación realmente dramática, nos hará competir con las demás universidades”.

En este sentido, Arenas ha cuestionado “cómo podremos mejorar los resultados las universidades que recibimos menos fondos y lograr ser más competitivas en el reparto de financiación con un modelo de reparto que sentencia la mejora y puede generar un desequilibrio irreparable en la Universidad de Huelva”.

CCOO ha señalado que, en los estudios recientes realizados por distintas universidades andaluzas, “se refleja con claridad cómo el retorno de la inversión pública realizada en el sistema universitario público andaluz revierte al crecimiento económico general a razón de entre cinco y siete euros por cada euro invertido”

La responsable del sindicato en la provincia ha asegurado que “en Huelva tenemos una universidad joven, que ha costado construir y que está dando excelentes resultados en el acceso universal a la formación superior en nuestra provincia, en la capacitación de miles de jóvenes, en la nivelación social de los mismos y en el progreso y modernización de Huelva”.

Arenas ha concluido resaltando que “el acceso a la educación superior de calidad es un derecho que no se puede privatizar ni convertir en un privilegio para aquellas familias que tengan medios para pagarlo”

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Marina Vega Jiménez ha manifestado que “el sistema público universitario, ha contribuido de forma considerable al crecimiento de la comunidad en las últimas cuatro décadas y ha garantizado la igualdad de todos los andaluces en el acceso a una formación universitaria de calidad”. Por este motivo, “exigimos al Gobierno andaluz que acabe con estos recortes y reoriente sus políticas a favor de un sistema que ha sido esencial en la modernización de Andalucía y una pieza clave en su estrategia de innovación y que dañaría especialmente a la provincia de Huelva al hacer insostenible mantener algunas titulaciones”.

Vega ha subrayado que “desde CCOO rechazamos el nuevo modelo de financiación impuesto por la Junta de Andalucía, la creación de nuevas universidades privadas y la eliminación de titulaciones anunciada por el consejero de Universidades, Rogelio Velasco”. Además, el sindicato ha alertado ante “el aviso del cierre incluso de universidades públicas, como parte de una estrategia de hostigamiento y desmantelamiento progresivo del sistema público universitario de Andalucía”.

Ante esa situación, CCOO ha iniciado una campaña de información, denuncia y movilización en defensa de las universidades públicas de Andalucía, a la que invitan a sumarse a rectores y rectoras, al personal de las universidades y a toda la comunidad educativa universitaria, a los agentes sociales, a las asociaciones y sindicatos de estudiantes, a ayuntamientos de toda la comunidad y a todos los colectivos que compartan este mismo compromiso por la universidad pública. Desde el sindicato se advierte que “si el Gobierno continúa sin oír estas propuestas en defensa de lo público, no descarta la convocatoria de una huelga en defensa del sistema universitario andaluz, que da cobertura a más de 240.000 alumnos y alumnas y a más de 30.000 empleados y empleadas”.

Según ha expresado Marina Vega “estamos ante un modelo de financiación del todo insuficiente, que no cubre ni el pago de nóminas, que no atiende ni las necesidades básicas de estas universidades, donde la Junta de Andalucía se compromete sólo a cubrir el 95% de la financiación”.

En este sentido la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO ha aseverado que “esto significa, que en cinco años mermarán su financiación un 25%, perdiendo, de este modo, uno de cada cuatro euros de los que reciben actualmente para su sostenimiento”.

En opinión de Vega Jiménez “esta propuesta-trampa de la Junta, aboca al cierre de centros, campus e, incluso, universidades y a la alarmante pérdida de puestos de trabajo”.

Desde el sindicato se ha asegurado que en paralelo, la Junta apuesta por un modelo de privatización del sistema con la creación “sin límite de universidades privadas (dos autorizadas este mismo año y otras cinco en cartera) a las que, con la merma de financiación pública, la eliminación de títulos y la previsión de cierre de universidades, se les deja el terreno libre para que hagan negocio y consoliden un sistema donde sólo aquellas familias con recursos puedan pagar las carreras universitarias”.

En este punto, la responsable sindical de enseñanza en Andalucía ha matizado que “si la financiación de las universidades públicas no permite atender sus gastos de personal y de funcionamiento ordinario, difícilmente van a poder soportar otras cuestiones tan relevantes como el mantenimiento de sus infraestructuras, el apoyo a su personal investigador para mejorar los resultados o programas de ayudas al alumnado entre otras”

El sindicato ha recordado que “desde 2018 han sido muchos los ataques y recortes al modelo público universitario andaluz, con recortes continuos que han provocado incluso que las universidades públicas andaluzas se hayan visto obligadas a utilizar sus ahorros por importe de 40 millones de euros”.

Por último, desde CCOO se ha destacado que “en 2020, el recorte fue de 135 millones, un 10% menos de la financiación básica presupuestada para ese año, el mismo en el que, el Gobierno andaluz suprimió el 100% de la financiación para las aulas de mayores, por un importe de 83.399,98 euros”.