La ambición sin límites de Alberto Gallego

Alberto Gallego lo tiene claro. “Ya hemos celebrado el ascenso suficientemente, ahora hay que buscar más victorias“, ha señalado hoy el entrenador del Recreativo de Huelva, en la rueda de prensa previa al compromiso de mañana frente al Córdoba B. Un encuentro difícil de preparar desde el lado albiazul, pues no es fácil encontrar la motivación para seguir compitiendo.

Por ello “hay que aprovechar el hambre de otros futbolistas que quieren demostrar que pueden jugar en el Recre en un futuro, pero sin olvidar que en el Recreativo hay que ganar siempre y que los minutos no son regalados. Cada minuto del Decano es historia, así que no podemos permitirnos un partido relajado o confundirnos y no dar el máximo“.

Un once casi confirmado

En cuanto a la alineación, el catalán revela que “tengo nueve jugadores decididos, me falta pensar en los otros dos“. Uno de ellos puede ser el meta reserva Gonzalo Piña, que “merece minutos” porque “ha sido ejemplar en actitud y capacidad. Estamos planteándonos esa posibilidad, pero también los que han jugado toda la temporada merecen minutos para que sean reconocidos por la afición“.

Sin mirar los contratos

Por el contrario, Gallego asegura que la necesidad de algunos futbolistas de jugar estos partidos para renovar, no pesará en sus decisiones, entre otras cosas porque “desconozco los contratos de los jugadores“. Uno de esos jugadores es Pablo Gallardo, del que “no tenemos el ‘ok’ del cuerpo medico. Ha entrenado, pero aún no puede jugar“.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Recreativo de Huelva – Córdoba B (Jueves, 20.30 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 73 puntos Utrera: 65 puntos (con un partido más) Xerez CD: 55 Córdoba B: 53 Ciudad de Lucena: 51 Gerena: 51 Puente Genil: 44 Sevilla C: 37 Ceuta B: 36 (con un partido más) Conil: 35 Pozoblanco: 33 Rota: 31 Cartaya: 29 Antoniano: 28 Tomares: 28 (con un partido más) Los Barrios: 22 Cabecense: 22

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.