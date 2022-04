Manuel Benítez: “Se ponen en riesgo muchos elementos básicos consolidados de la vida”

R. – Sin duda la pandemia nos ha cambiado, no sé aún en qué sentido, pero nos ha cambiado como

sociedad. Opino que la pandemia ha sacado a relucir muchas miserias de nuestra sociedad y al mismo tiempo ha demostrado la incapacidad que como sociedad tenemos a la hora de abordar

grandes problemas que nos afectan a todos de manera conjunta.

Pienso que el fútbol en particular jugó un gran papel en la sociedad durante este tiempo, porque era una vía de escape fantástica para todos los aficionados del deporte en general y el fútbol en particular, creo que el fútbol modesto ha salido fortalecido tras la pandemia, porque la población buscaba la identificación con los elementos más cercanos, vivir momentos especiales, momentos que se disputaban al aire libre y permitían desconcertar

emocionalmente, aunque es posible que yo tenga una visión muy particular por el año vivido por nosotros los cartayeros y aficionados a la AD Cartaya fue espectacular en todos los sentidos.

P. – ¿Te esperabas que se complicara la situación con la invasión de Rusia en Ucrania?

R. – La guerra de Ucrania viene a sumar en esta época de incertidumbre que vivimos, es difícilpredecir lo que sucederá en el futuro en el conflicto, pero lo que si está claro es que por poca

evolución que tenga, ya nos afectará durante años, pienso que socialmente y económicamente tardaremos muchos años en recuperarnos.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo como tal no, pero si preocupación por cómo pueden ir desarrollándose los acontecimientos, y mi preocupación viene más dada sobre el futuro de mis hijos, que creo que

les ha tocado vivir un momento mucho más difícil del que nosotros vivimos con su edad.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – En el ámbito personal mis proyectos van encaminados a ser lo más feliz posible junto a mi gente, familia y amigos, etc.

En el ámbito laboral es una búsqueda constante de estabilidad que no llega, aunque de todas las crisis se aprende algo. En lo deportivo si tenemos muchos proyectos de futuro para el Cartaya, debemos seguir creciendo como club, como referente no solo de Cartaya sino de gran parte de la comarca, y de la provincia de Huelva, vamos a mejorar algunas parcelas del club para que la AD Cartaya siga creciendo y siendo referente en el fútbol andaluz.

P. – ¿Qué recuerdos guardas especialmente de tu vida como futbolista?

R. – Pues mis recuerdos son siempre felices, me crié jugando al fútbol en la calle, en mi barriada, con mis amigos y todos esos recuerdos viene iluminados por momentos muy felices. Posteriormente cuando empecé a jugar de manera federada, pues lo vivo con mucha pasión, siempre he pensado que era lo más bonito del mundo.

P. – ¿Qué significa para ti Cartaya y la AD Cartaya?

R. – Pues es una parte importante de mi vida , sin la cual no sería yo, me identifico mucho como cartayero, me gustan nuestras tradiciones, fiestas, rincones, las playas, me encanta Cartaya con todo lo que eso supone…. Y la AD Cartaya es mi vida, lo identifico más como un sentimiento, es una institución que quiero y respeto mucho, mi padre me inculco el amor por ese escudo y por esos colores y pienso que es lo más bonito del mundo poder representarlo , creo que en ese sentido soy un privilegiado poder llevar el nombre de Cartaya por toda Andalucía.

P. – ¿Quiénes son los jugadores que más te han impresionado y de que entrenadores aprendiste más?

R. – En mi época de jugador joven tengo que destacar a tres jugadores excelentes que pienso marcaron una época, hay muy pocos que puedan igualarlos en la historia del futbol cartayero ni en la historia del fútbol onubense, esos futbolistas son Panizo, Ramírez y el difunto Antonio Abrio, creo que eran 3 futbolistas distintos entre si pero extraordinarios cada uno con sus

virtudes. He sido afortunado de compartir vestuario con magníficos futbolistas y magníficos entrenadores a la largo de mi vida deportiva, pero me gustaría destacar a las grandes personas

que he conocido a través del fútbol y puedo asegurar que las amistades que se consiguen en un vestuario son las que tienen un lazo más fuerte y verdadero, por tanto soy un afortunado

de conocer a muchas grandes personas vinculadas al mundo del fútbol.

P. – Qué diferencia encuentras entre el fútbol de tu época y la actual?

R. – El fútbol de ahora es mas mecánico, es más difícil encontrarte a alguien con el desparpajo de los jugadores de antes, sin duda la mejora de lo físico y de lo táctico ha hecho que sea más difícil ver grandes individualidades como antes y por tanto pienso que ahora es más difícil destacar.

P. – ¿Qué eliminarías del fútbol y que añadirías?