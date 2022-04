Iván Garrido: “Mi abuelo falleció de un infarto durante un partido en el viejo Colombino”

P – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en Huelva?

R. – Creo que la vida cambiará poco. Huelva tiene una idiosincrasia propia y una forma de vida tan particular y única, que en cuanto nos dejen volveremos a recuperarla tal y como la conocimos. En lo que sí creo que cambiará la sociedad onubense es en que creo que nos hemos dado cuenta de muchas cosas, principalmente de descubrir y valorar todos los tesoros de nuestra Huelva, los placeres que nos dan nuestros productos y a sentir más nuestras raíces, costumbres y tradiciones. El hecho de haber pasado tanto tiempo en nuestra Huelva y con nuestra gente nos ha hecho redescubrir muchas cosas, aprender a valorarlas y a quererlas.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Dependiendo del momento sí que lo he pasado bastante mal, pero por muchas circunstancias que se me juntaron en momentos tan complicados.

Para mí el miedo se da cuando eres consciente de lo que ocurre y yo durante las primeras semanas no era consciente de nada de lo que me estaba pasando ni le pasaba a los demás. Y es que el primer día que hablaron de confinamiento, ingresó mi padre en el hospital y durante una semana que estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte, hasta su fallecimiento lo único importante para mí era mi padre y el miedo al covid para mí no existió. Mi única preocupación era escaparme cada segundo que podía para estar con él. Cuando falleció, que aplicaban las más estrictas medidas de contingencia me di cuenta que todo estaba de más cuando se acababa la vida, todo me pareció lo más injusto posible. Y ahí pasé frustración. Y ya posteriormente, me dí cuenta y entendí, de que con precaución se podía trabajar y vivir en una cierta normalidad en la que disfrutabas de las cosas más sencillas, sin necesidad de grandes aglomeraciones y donde la familia tenía que ser lo más importante.

Y hoy debo confesarte que siento rabia e impotencia ante falta de compromiso y de cumplimiento de las normas establecidas por gran parte de la sociedad, que sigue poniendo en riesgo a muchas personas simplemente por disfrutar de fiestas y del consumo de alcohol en sociedad. Y claro como encima tenemos un gobierno que intenta aborregar a la sociedad para adoctrinarla y manipularla al antojo de sus intereses, pues así nos va que nos estamos convirtiendo en un país totalmente impugne.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces ahora?

R. – Ahora me encuentro en el momento más feliz de mi vida. He aprendido que en las cosas sencillas está la felicidad, que quien te aprecia y te quiere es quien está siempre a tu lado, que la familia es la que siempre está ahí y que no hay mejor momento que el que pasas junto a ella, que con esfuerzo se consiguen las cosas, que los sueños se cumplen y que cada cosa tiene su momento. Las prisas nunca fueron buenas y todo llega porque cada uno recoge lo que siembra.

Ahora si hay algo que me desvela e ilusiona, que me conmueve y por lo que lucho todos los días es por mi hija. Un bebe precioso que se llama Victoria, como la devoción que ocupa mi corazón.

En el plano profesional, intento crecer y mejorar cada día. En el trabajo nunca se deja de aprender y no te puedes quedar dormido, hay que estar constantemente formándose y actualizándose para siempre estar a la altura de lo que la sociedad nos demanda.

Muchas ideas me rondan la cabeza, muchos proyectos los que me gustaría empezar y muchas experiencias las que me quedan por descubrir a lo largo de mi carrera profesional, pero tengo claro que todos los proyectos que rondan mi cabeza están relacionados con mi profesión actual que es la de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales y en la empresa en la que estoy a la que le debo todo y a la que siempre le estaré agradecido por darme una oportunidad cuando más falta me hacía y por plantearme la mejor trayectoria profesional que alguien pueda imaginar.

P. – ¿Qué significa para ti el mundo de la semana santa y Huelva?

R. – Para mi Huelva significa todo, es mi vida. No concibo mi vida en la distancia de mi tierra, sin esos tesoros, sin esos paisajes y sin perderme en sus entrañas, cuestión que en algún caso me ha hecho desaprovechar alguna apetecible oportunidad.

Me siento muy orgulloso de ser onubense y llevo a mi tierra por bandera. Siempre he estado comprometido con mis tradiciones, participo de ellas y lucho por ellas.

Creo que Dios creó el mundo y en él un paraíso que se llama Huelva y en ella unas playas que son Punta Umbría. Aunque soy un amante de todas las tradiciones y puedo estar en verano leyendo sobre San Sebastián o escuchando una comparsa de carnaval. Si es verdad que de todas esas tradiciones, la Semana Santa es mi pasión, es mi vida y es la que me ha hecho ser la persona que hoy soy. Mis padres no han sido grandes cofrades pero si muy cristianos, desvinculados de las hermandades, pero nacidos en barrios muy cofrades por lo que algo me han transmitido. Mi padre nació y se crió en el Barrio Obrero y mi madre en el Barrio del Matadero por lo que algo tendrá que ver que mi devoción sea la Virgen de la Victoria. He colaborado con todas las Hermandades que me lo han permitido, de las cuales solo puedo tener palabras de elogio, pero mi Hermandad es la Victoria. Una Hermandad en la que he participado en todo y la que me dio la suerte de ser miembro de su Junta de Oficiales durante 9 años y vivir su Coronación Canónica. Eso es lo más grande que un cofrade puede vivir.

Actualmente mi vinculación cofrade va unida a la comunicación en televisión, ya que hago un programa cofrade en la televisión de la costa (Canal Costa), donde disfruto de todas las Hermandades de esa zona de la provincia que para muchos es desconocida y donde hay mucho que descubrir. Mi calendario gira entorno a la Semana Santa y cada tertulia, charla, debate o encuentro me recarga las pilas. Fíjate si significa para mí la Semana Santa y mi Hermandad que mi hija ha nacido en Cuaresma y se llama Victoria. P. – ¿Qué añadirías y abolirías de la semana Santa? R. – Exigiría a todos esos cofrades y miembros de Juntas de Gobierno, que se dan golpes de pecho, que encuentren la humildad y la fe. El verdadero sentido de las Hermandades es la transmisión de la fe y eso se les ha olvidado a algunos. Lo importante para una Hermandad debería ser crecer en el patrimonio humano, acercar la fe a través del ejemplo y hacer partícipes de la vida de Hermandad a todos los hermanos. Lamentablemente hay muchos equivocados que luchan por mantenerse en el poder de la Hermandad, que se enrabietan cuando sus ideas no son las aceptadas, que apartan al que piensa de otra manera, que impiden la participación de aquellos hermanos o devotos que no controlan y cuyo único pensar es poder ejecutar un suculento proyecto material con el que captar votos en las próximas elecciones. Quizás eso sea lo que menos me guste de la Semana Santa. Con estas actitudes estamos haciendo que muchas personas válidas se mantengan alejadas del seno de la Hermandad, estamos perdiendo a grandes cofrades en nuestras Hermandades. Y es que desde que las Hermandades allá por los años 90 adquirieran un fuerte papel en la sociedad se han colado muchas personas en ellas buscando la relevancia social que no han sido capaz de encontrar por sus propios méritos. Creo que Palacio debería involucrarse más en la realidad que viven nuestras Hermandades y en el rumbo que lleva nuestra Semana Santa, que no por gozar de una magnifica salud debemos dejar caminar solas. No me gusta nada ese distanciamiento que han ido buscando las Hermandades con la Iglesia para eludir compromisos, responsabilidades y normas restrictivas. P. – ¿Qué papel crees que han tenido las hermandades durante los meses del estado de alarma? R. – Las Hermandades siempre hacen una gran labor, importante y silenciosa de ayuda al prójimo. No porque no se diga o se hable poco de esa labor social que realizan las Hermandades es menor o menos importante, sino todo lo contrario. Ahí sí que tengo que decir que las Hermandades hacen una gran labor social y que nunca los políticos han tenido la valentía de reconocerle, creo yo que por miedo a evidenciar muchas cuestiones.