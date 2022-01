Laura García Caro busca ser profeta en su tierra

Este domingo, Huelva y, sobre todo, Lepe, estarán muy pendientes del andar de una graduada de Enfermería y estudiante de Psicología, que responde al nombre de Laura García-Caro Lorenzo. Nacida el 16 de abril de 1995, esta atleta pasa por ser una de las mejores deportistas de la historia onubense y quiere seguir agrandando su palmarés.

Al respecto, se le presenta una oportunidad de oro con la disputa mañana en Lepe, del Campeonato de España de Marcha en la modalidad de 35 kilómetros. “Competir en casa supone una fuente extra de motivación. Me hace especial ilusión porque me siento muy apoyada por los leperos, pero ellos no me han visto competir en persona“, relata nuestra atleta en una entrevista en rfea.es.

Un pico de preparación

Medalla de bronce en la pasada edición del Nacional disputada en Sevilla, García Caro buscará el oro, pese a no estar en un pico alto de preparación. “Me queda para estar en mi mejor forma, pero me siento bien entrenando y me gustaría ir cogiendo experiencia en esta nueva distancia. Aun así, quiero volver al podio, y más estando en casa“, sentencia.

-EL PALMARÉS DE LAURA GARCÍA CARO

-JUEGOS OLÍMPICOS

2021, Tokio: Trigésimo cuarta

–CAMPEONATOS DEL MUNDO

2014 , Mundial sub-20 : Cuarta

, : Cuarta 2015 , Mundial Absoluto : Trigésimo segunda

, : Trigésimo segunda 2017 , Mundial Absoluto : Novena

, : Novena 2019, Mundial Absoluto: Trigésimo tercera

-CAMPEONATOS DE EUROPA

2013 , Europeo Júnior : Quinta

, : Quinta 2015 , Europeo sub-23 : Bronce

, : Bronce 2017 , Europeo sub-23 : Descalificada

, : Descalificada 2018, Europeo Absoluto: Sexta

-COPAS DE EUROPA

2013 , Copa de Europa sub-20 : Sexta

, : Sexta 2015 , Copa de Europa Absoluta : Décima

, : Décima 2017 , Copa de Europa Absoluta : Bronce

, : Bronce 2019 , Copa de Europa Absoluta : Plata

, : Plata 2021, Copa de Europa Absoluta: Bronce

-CAMPEONATOS DE ESPAÑA