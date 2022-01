Comienza el Campeonato de Ajedrez: el reto de entrenar las habilidades cognitivas y socioemocionales

Este fin de semana da comienzo la temporada de campeonatos provinciales de ajedrez 2022 con la primera y segunda categoría. Del mismo modo comenzarán los campeonatos provinciales en sus categorías sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, y sub 16 que serán clasificatorios para la final de los campeonatos de Andalucía, y que cuentan en esta temporada con más de 65 niños y niñas en sus distintas categorías.

Un año más la Federación Andaluza de Ajedrez, a través de su Delegación en Huelva vuelve a confiar en la Fundación Valdocco para alojar en sus instalaciones para la celebración de los distintos torneos.

En palabras del director de la Fundación, Pedro Pascual Hernández Verges, pone en valor el alojar estas actividades dentro de las instalaciones por el poder pedagógico, así como por el fomento y el entrenamiento de habilidades cognitivas y socioemocionales, y viene a ratificar el compromiso de la Fundación y el Club de Ajedrez Tres Carabelas, que desde 2020 tiene a través de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva la escuela de Ajedrez.

Este domingo 30 de Enero serán los campeonatos por equipos de primera y segunda categoría, donde este año como novedad participará en 1ª categoría el equipo Valdocco, que lidera el ranking con 1833 puntos de media.

El equipo lo componen jugadores federados en el Club de Ajedrez Tres Carabelas.

Durante este fin de semana pasarán por las instalaciones de la Fundación VALDOCCO más de 120 jugadores/as de todas las categorías. La fecha de finalización de los campeonatos provinciales esta prevista para el próximo 20 de marzo, con la última ronda de campeonatos por equipos.