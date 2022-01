Cinco hinchas del Deportivo hospitalizados al celebrar un gol ‘made in Huelva’

El fútbol español ha rozado la tragedia. Varias aficionados del Deportivo de La Coruña han resultado heridos de diversa consideración, al ceder la valla del estadio del Zamora CF sobre la que se agolpaban para celebrar el gol decisivo de Alberto Quiles, delantero onubense que esta temporada milita en las filas deportivistas.

“Fuimos a celebrar el gol con ellos por la alegría de meter en el minuto 90 y por estar cerca de la gente, que se pega unos viajes de loco para apoyarnos. Se ha caído la valla y me he llevado un susto muy grande. Entonces me he apartado para que la gente se relaje“, explicaba el ex-futbolista del Recreativo al concluir el choque.

Alta médica

Cinco de los seguidores visitantes tuvieron que ser evacuados a un cercano centro hospitalario, si bien, sólo una de ellas permanece ingresada a estas alturas. Se trata de un varón de 62 años que ha sufrido una fractura de tobillo. El resto de los hospitalizados ha recibido ya el alta médica.