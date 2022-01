Respaldo de la Cámara de Comercio al campus privado de Salud

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, acompañado por el director general de esa institución, Arsenio Martínez, han manifestado el apoyo de la entidad al Campus de Innovación en Salud que se pretende llevar a cabo en Huelva, que vendrá a potenciar la actividad económica y social de nuestra provincia.

Así se le hizo saber al doctor Cañizares, promotor del proyecto, que presentó en la Cámara de Huelva su iniciativa que pretende actuar como centro adscrito a la Universidad de Huelva con gestión privada, pero con titulación pública de la Onubense, en concreto, e inicialmente, en los estudios de Enfermería, aunque posteriormente se vería incrementada la oferta de títulos.

“Teniendo en cuenta –ha asegurado el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano– que la Universidad de Huelva es la única de las públicas andaluzas que no cuenta con centros de esta naturaleza, con el proyecto del doctor Cañizares se presenta una magnífica ocasión para desarrollar en dicho centro titulaciones que están saturadas en nuestra propiaUniversidad o no existen actualmente. Una excelente oportunidad que Huelva no se puede permitir el lujo de dejarla escapar”.

Este Centro de carácter privado cuenta ya con el beneplácito del propio Consejo Social de la Universidad, de la Federación Onubense de Empresarios, del Ayuntamiento de Aljaraque -localidad que acogería su sede- y ahora también de la Cámara de Comercio, lo queda idea del impulso que ha tomado este campus que nace de la iniciativa privada, con un presupuesto inicial de 3,5 millones de euros.