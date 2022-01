Gallego: “El Recre está ganando, que es para lo que me contrataron”

Los resultados por encima de cualquier cosa, ya sea el espectáculo o las sensaciones. Es la máxima con la que Alberto Gallego se defiende de las críticas, mientras en el entorno arrecia el debate sobre el fútbol del Recreativo de Huelva, que ha conquistado sus cuatro últimas victorias aferrado al ‘uno cerismo’ y con actuaciones poco o nada convincentes.

“El equipo está ganando, que es para lo que me contrataron. No me planteo si el debate es justo o no. Yo estoy convencido de que lo que hacemos es lo correcto. Los números hablan, estamos haciendo un campañón y el objetivo está al alcance. A mi lo que me importa es que mi club me apoye y eso ocurre. Sólo tengo mensajes de apoyo por parte del club“, insiste.

Tener o no tener el balón

Aún así, el ‘mister’ del Recre baja a la lona para indicar que “muchas veces no tenemos el balón porque no queremos. Siempre planteamos la forma más idónea para ganar. A veces es teniendo el balón y otras no. Trabajamos para ser un equipo mejor, pero algo se estará haciendo bien cuando tenemos estos resultados. Que podemos hacerlo mejor, seguro, pero hay que apoyar a este equipo“.

Avala la llegada de Juanito

El técnico también se refirió al mercado de invierno y se mostró “muy contento por el fichaje de Juanito. Es un jugador de calidad que nos gustaba desde el principio y que veníamos mirando. Interpreta muy bien el juego entre líneas, tiene último pase y un disparo excelente con ambas piernas. Nos puede aportar movilidad, goles y asistencias, y va a encajar muy bien en lo que proponemos“.

La exigencia del partido con el Ciudad de Lucena

Por último, respecto al duelo de mañana con el Ciudad de Lucena, anticipa que “para sacar los tres puntos, tenemos que estar impecables en ataque y defensa, controlar todas las fases del encuentro y saber gestionar si nos ponemos por delante o si se ponen por delante ellos. Es un rival que nos va a exigir hacer el mejor partido de la temporada“.