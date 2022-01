Paco Bella: “Una desaladora podría solventar los problemas del riego en el Condado”

Siempre he confiado en la justicia y la justicia me ha dado la razón. Muchas de las denuncias políticas formuladas por diversas formaciones políticas contra mi persona, solo pretendían ganarme en los juzgados, lo que no han ganado nunca en unas elecciones. Especialmente me encuentro muy satisfecho de haber resuelto aquellos temas que implicaban a más gente de mi pueblo, pues en el afán de quitarme del tablero político, algunos no habían contemplado los daños colaterales provocados a muchas personas y familias de nuestro pueblo.

En el campo de golf, la decisión de Rocío Espinosa de retirar la acusación fue clave para el archivo de la causa. Más allá de ello, ¿reconoce algún error en la adquisición de las instalaciones deportivas? Fue la incongruencia del PP+IU, quienes no fueron capaces por falta de argumentos de presentar el escrito de acusación, lo que provocó el sobreseimiento del caso. No fueron capaces de manifestar en el juzgado lo mismo que declararon en diversos medios de comunicación. Hubo como en otros pleitos, dos juicios, uno en los juzgados y que todos quedaron en absolución y otro juicio paralelo, en los medios de comunicación. Gastaron mucho dinero público en formular acusaciones falsas y en difundirlas. La actualidad se compone de un campo de golf cerrado, abandonado, arruinado, coste que ha pagado el pueblo de Almonte y sólo han permitido analizar la actuación de mi gobierno. Si aplicáramos la misma lupa a las actuaciones del PP+IU y del PSOE+MESA, estoy convencido de que habría algunos procesos en marcha. ¿Cómo ve el municipio en la era post pandemia? Almonte va a tardar en recuperarse, porque ha sufrido no solo una, sino dos pandemias. Una la del COVID-19, que a todos nos afecta, y una segunda situación provocada por un gobierno multicolor que ha unido a Almonte en la desesperanza. ¿Le veremos disputando la alcaldía en 2023 Si los militantes de ILUSIONA lo quieren sí. Vaya por delante mi predisposición y mi servicio a la democracia. Usted está prejubilado, ¿qué le motiva para seguir dando la batalla política? En la vida hay aspectos que se trabajan siempre y otros solo temporalmente. He acabado mi vida laboral, pero mi vida política considero que puedo volver a empezarla. Lo único necesario es tener ganas de cambiar las cosas y pasión para abordar futuros proyectos de mano de una ciudadanía responsable.