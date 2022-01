Soledad Bayón: “No hay que criticar ninguna talla, cada uno es como es, y no pasa nada”

La modelo onubense, Soledad Bayón, veterana de la pasarela We Love Flamenco, que está celebrándose estos días en Sevilla, ha tenido que lidiar con una serie de insinuaciones y preguntas indiscretas relacionadas con su físico, a raíz de desfilar los modelos de esta nueva y esperada temporada de los mejores diseñadores de la moda flamenca andaluza, con la naturalidad y poderío que siempre le ha caracterizado en esta muestra.

Bayón, que fue galardonada con el Premio a Mejor Modelo de la nombrada pasarela en 2016, se ha visto en la necesidad de tener que hacer un comunicado para transmitir a los que lanzaban esas preguntas y comentarios totalmente innecesarios, que a ella, que lleva desfilando en esta pasarela cumbre de la moda flamenca desde que se creó, las palabras criticando su físico “le entran por un oído y le salen por otro”.

Soledad ha atendido a diariodehuelva.es para contar lo sucedido y aclarar que no siente que haya recibido buylling por su talla, pero que hay personas que tienen que entender que hay que ser un poco más “sensibles” y no preguntar intimidades que, lógicamente, son privadas, y hay personas a las que pueden llegar a ofender.

Se ha armado un gran revuelo. Decenas de profesionales y participantes de la pasarela We Love Flamenco, en la que te encuentras desfilando, te han enviado mensajes de apoyo, ¿qué ha sucedido exactamente?

Yo había compartido varias fotos de mi participación en el desfile, y el domingo comencé a recibir una serie de preguntas indiscretas por parte de desconocidos. Abrí la bandeja de entrada de las solicitudes de mensajes, y ahí tenía 4 o 5 mensajes del tipo “¿estás embarazada?”, “¿vas a ser mamá?”. Los mensajes no los consideré ni acoso ni “hate”, entendí que era curiosidad de gente que no me conoce.

A los días seguí compartiendo fotos de los desfiles y empezaron a aparecer comentarios de gente del estilo “este año estás más gordita, pero qué bien”, y no pasaba nada, no me afectaron.

Pero ayer, cuando vi la publicación del gimnasio este de Sevilla que había subido una imagen de una mujer vestida de flamenca a la que no le entraba el traje con el mensaje “recupera tu cuerpazo”, me tocó mucho la fibra. Me parecía de muy mal gusto que justo en la semana en la que se está celebrando una pasarela de moda flamenca en la que el 99% de las modelos llevan una 38, se hiciese esa publicidad.

Una publicación totalmente fuera de lugar, ¿qué te hizo escribir esa publicación que tanta gente está compartiendo?

Se juntó con un mensaje que me llegó, que me dijo “ah, ¿pero que tú eres modelo?, entonces cualquiera puede ser modelo”.

Me sentó tan mal que me dije, voy a poner esto, que no quiero que más nadie me pregunte más ná.

Y entonces, de repente, fue cuando se lió. Y estoy un poco avergonzada porque yo no sirvo pa esto.

¿Cómo te han afectado estos comentarios?

Quiero dejar claro que esto no es una lucha contra el buylling, es una lucha pro-sensibilidad, no he sentido que haya sufrido acoso. Pero la gente tiene que pensar dos veces lo que pregunta.

Imagínate que yo estuviese buscando un niño, y no pudiera. ¿Cómo me hubiese sentado?

O que yo hubiera tenido alguna enfermedad grave y hubiese tenido que pasar por un tratamiento súper agresivo, y me llegan estas preguntas.

¿Qué quisiste transmitir con ese mensaje?

Yo en ningún momento me he sentido fatal, ni estoy llorando en mi casa, ni nada de eso. Yo puse ese mensaje porque quería que la gente dejara de preguntarme. Eran preguntas muy íntimas que no tengo por qué responder. En estas preguntas daban por hecho que por ser modelo tengo que tener la talla 38 y, como no la tengo, es que algo pasa. Y no pasa nada, es que me gusta comer, fin.

Muchísimas gracias “Sole”, si hay alguien empoderada y que habla sin filtros, y con claridad y gracia por nuestra tierra, esa eres tú. ¿Algo más que añadir?

No hay que criticar NINGUNA talla, cada uno es como es y NO PASA NADA.

¡Ah! y por favor, van diciendo por ahí que soy sevillana, y soy de Huelva,

¡Más de Huelva que los chocos y las fresas de Palos!