El PSOE de Huelva intensificará su lucha por la sanidad ante la falta de soluciones de la Junta

El PSOE de Huelva ha anunciado que va a intensificar su lucha por la mejora de la sanidad en la provincia ante la falta de soluciones de la Junta de Andalucía. Así lo ha indicado la secretaria de Organización de la Ejecutiva Provincial, Rosa Tirador, quien ha lamentado la “pasividad” del Gobierno andaluz y ha criticado que “la actitud no es solo la de escuchar, sino la de actuar y eso no se está haciendo”.

Rosa Tirador ha puesto de manifiesto “el hartazgo por la falta de respuesta a las sucesivas peticiones para que se ponga fin a estos problemas de disminución y eliminación de servicios sanitarios, que ya son insostenibles en el tiempo y están poniendo en peligro no solo nuestro sistema sanitario público, sino que se está jugando con la propia salud de la ciudadanía. No queremos y no podemos consentir que la pandemia sea una excusa para que se reduzcan de manera indiscriminada algunos servicios básicos que ya teníamos consolidados”.

Por ello, la dirigente socialista ha incidido en que “vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que volvamos a tener una sanidad pública de calidad. Ahora mismo, en estos tiempos de pandemia, no es el momento de abandonar la sanidad pública sino todo lo contrario, se hace más necesario que nunca reforzar el sistema sanitario, pero este Gobierno andaluz se empeña en reforzar la sanidad privada y no en reforzar los derechos de la ciudadanía”.

“A nadie se le escapa que este Gobierno de las derechas en Andalucía está llevando a la Atención Primaria a un estado lamentable, límite, con falta de profesionales sanitarios, bajas que no se cubren, con carencias y condiciones precarias en los centros de salud. De nada sirven las reuniones y las promesas si éstas no se cumplen”, ha aseverado.

En este sentido, Rosa Tirador ha pedido a la Junta “que pase de las palabras a los hechos” y le ha recordado la situación por la que atraviesan municipios como Berrocal donde se ha reducido el horario de atención sanitaria a apenas dos horas. En Beas siguen esperando el médico y el administrativo al que se habían comprometido. En Hinojos continúan sin tener el médico y el enfermero que les prometieron, al igual que en Gibraleón, donde se comprometieron a llevar un segundo equipo de urgencias y su ambulancia, y hasta la fecha nada”.

“Estos son solo algunos ejemplos de las promesas incumplidas. Por eso, ante las buenas palabras, exigimos hechos”, ha enfatizado la secretaria de Organización del PSOE onubense “ante una Junta de Andalucía que sigue sin plantear soluciones a esta crisis y poniendo en jaque a nuestro sistema sanitario público”.