Juan Delgado rescata al Recreativo de la crisis (0-1)

Corría el minuto noventa en el Alfonso Murube y el recreativismo echaba cuentas sobre cuantos puntos de desventaja tendría su equipo con el líder. Ver para creer. Entonces, en medio de una pésima segunda mitad del Recreativo de Huelva, emergió la figura de Juan Delgado para marcar un gol de oro, rescatar al Decano de la crisis y mantener el pulso con el Utrera por la única plaza de ascenso directo.

Saltó el Recre al césped sin Chendo Alarcón, Marc Fraile, Álex Moreno y Rubén Moreno, que se quedaron sin vestir por diferentes motivos. La gran apuesta en la alineación de Dani Llácer, que dirigió al equipo en ausencia de Alberto Gallego, era el centrocampista Enric Martínez, por primera vez titular en la presente temporada. La vuelta al once de Ale Limón fue la otra gran novedad.

Clarísima ocasión

Arrancó el pulso con una clarísima ocasión recreativista: centro de Ale Limón y el disparo de Víctor Barroso que se estrella en la madera. La presión del filial, sin embargo, interrumpió el juego de los visitantes, que no volvieron a aproximarse al gol hasta cerca de la media hora, cuando Gato frustró en dos tiempos un remate cercano de Peter. La recta final del primer tiempo, por el contrario, fue del Ceuta B, que inquietó a Rubén Gálvez en acciones de Adil e Iván Breñe.

Declive en el juego

La segunda parte principió con cambio en las filas del Decano. Pedro Pata sustituyó a Ale Limón. El relevo no mejoró al Recre. Como tampoco lo hizo ninguno de los movimientos efectuados por Llácer desde el banquillo. De hecho, el combinado onubense sólo disparó una vez entre palos en la continuación: en el gol salvador de Juan Delgado. La victoria, no obstante, no oculta el declive en el fútbol de los albiazules, que necesitan sangre nueva -léase refuerzos- para recobrar el vigor.

-FICHA TÉCNICA

CEUTA B: Gato; Nacho, Valentín, Basilio (Adrián Moyano, min.46), Elías; Tote (Mustafá, min.61), Yiyo, Chakir (José Miguel Misffut, min.61), Maruja; Adil (Prieto, min.81) y Breñe (Dani Muñoz, min.70).

RECREATIVO: Rubén Gálvez; Juanjo Mateo, Anaba, Manu Galán, Ale Limón (Pata, min.46), Peter; Víctor Barroso (Perotti, min,70), Ismael Barragán, Enric Martínez (Dani Sales, min.58), Adriá Arjona; y Juan Delgado (Pablo Gallardo, min.93).

GOL: 0-1 (min.90) Juan Delgado.

ÁRBITRO: Casas Martínez, del Comité Andaluz. Amonestó a los locales Basilio, Tote y Moyano; y a los visitantes Juan Delgado, Manu Galán y Perotti.

CAMPO: Alfonso Murube, unos 600 espectadores.