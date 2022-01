El veganismo se abre paso en Huelva

Si hay algo que crea controversia en el mundo de la alimentación, es el veganismo. Más que un tipo de dieta, para muchos, es una elección ética, una filosofía de vida.

Una persona vegana no come nada que sea de origen animal, ni la propia carne, ni derivado alguno. La principal razón que alega un alto índice de veganos para realizar esta transición, es el respeto a los animales y la fuerte oposición a la explotación de los mismos.

Pero, aunque esta puede ser la mayor motivación, hay muchas otras nada deleznables y más que razonables a tener en cuenta:

Problemas de salud, pérdida de peso y bienestar general: según un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association, seguir una dieta basada generalmente en plantas o una dieta que incluya más alimentos vegetales que alimentos animales podría estar asociado con un riesgo 16% menor de enfermedades cardiovasculares y hasta un 25% menos de riesgo de muerte prematura.

Protección medioambiental: Un informe sobre el cambio climático publicado por científicos de las Naciones Unidas en 2019, esgrimía que comer menos carne y reducir el desperdicio de alimentos podría reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y beneficiar nuestra salud y el medio ambiente.

No existen cifras gubernamentales, pero el último estudio más oficial que poseemos, realizado por la consultora Lantern ‘The Green Revolution’, el 7,8% de la población española mayor de 18 años es vegetariana, y dentro de ese porcentaje, casi un 1% serían veganos, unas 700.000 personas. En el último año, un 34% más de personas se habrían unido a la dieta libre de animales.

En Huelva, en consecuencia, tampoco tenemos datos fidedignos, pero basta con constatar a nuestro alrededor que, sigilosamente, el veganismo va ocupando su lugar. Restaurantes con platos veganos, youtubers onubenses que enseñan deliciosas recetas ‘vegan’, incluso, un supermercado exclusivamente de comida sin rastro animal.

El veganismo ha llegado para quedarse, a paso lento, pero firme. Una dieta sin presencia animal no es solo “un plato de lechuga”, existen infinidad de alimentos, productos y recetas que sorprenderían a más de uno. Pero para los que no se atrevan, no tiene por qué tratarse de un cambio radical, siempre se puede probar cosas nuevas que, sin duda, cuanto menos, será bueno para la salud de uno mismo.

En Huelva no hay aún ningún restaurante exclusivamente vegano, pero muchos son los que van poco a poco incluyendo estas verdes opciones.

Berlín

En la zona de bares de la avenida Pablo Rada, en pleno centro de la capital, se encuentra este popular y moderno local que posee en su carta varios platos veganos con una pinta que susurran “cómeme”. Su coctelería creativa también es algo muy aclamado en este negocio regentado por María de la Rosa, también chef de su Berlín.

Rosalía la Ratona

Otro bar del centro de Huelva que lleva poco tiempo pero que siempre tiene sus mesas ocupadas. Posee entre sus opciones culinarias su propia sección ‘veggie’. Unos platos con un aspecto más que apetitosos.

Veggie and more

Localizado en la conocida calle Ancha de Punta Umbría, este local gastronómico se describe como una cocina sana e imaginativa, donde poder degustar platos con productos adaptados a todo tipo de intolerancias y tendencias gastronómicas. Como su propio nombre indica, ofrecen diversos platos veganos. Algunos tan inimaginables como este guiso vegano tan apetecible.

Organic Eco Café Bar

También de reciente creación y en el centro de la capital, en la calle Berdigón 33, Organic Eco Café Bar ofrece una carta 100% natural. Su especialidad son los cafés ecológicos, tés e infusiones del mundo, zumos naturales, panes especiales, leche de avena… Y unas tartas que no pueden resultar más llamativas para nuestros ojos y atrayentes para nuestro paladar.

VeggieCocky, el primer supermercado vegano de Huelva

En la céntrica calle Fernando el Católico nº6 de la capital, cerca del Ayuntamiento, se halla la primera tienda vegana que, sin duda, supuso un alivio en cuanto abastecimiento alimenticio para veganos y vegetarianos. En este negocio hay casi cualquier producto que puedas imaginar. Con un trato amable, abren sus puertas a todo aquel que desee hacerse con alimentos y productos libres de animales.

Youtubers onubenses veganos

Dalía Ramos, periodista onubense (ya conocida en nuestro Diario), comparte en sus perfiles de Instagram y Youtube unas súper apetecibles recetas veganas que incitan a su degustación. En Youtube tiene un gran éxito entre sus seguidores, pues está a punto de llegar a los 60.000 suscriptores. Y no es para menos por las recetas, trucos y demás temática que podemos visionar en sus vídeos. Su vídeo más visto, con más de medio millón de visitas: