UPA no defenderá a quien haya invadido terreno forestal en Doñana

Tras varios días de expectativas al respecto, en la mañana de hoy se ha producido la reunión donde el Partido Popular ha informado sobre su Proposición de Ley ya presentada en el Parlamento de Andalucía para la mejora de la Ordenación de las Zonas de Regadío del Condado de Huelva al conjunto de entidades y administraciones mencionadas anteriormente. UPA Huelva, una vez ha recibido la información de forma directa por los proponentes y una vez ha tenido la oportunidad de trasladar su posicionamiento a los presentes, quiere trasladar su posicionamiento al respecto.

En primer lugar, UPA Huelva quiere trasladar que el Plan Especial que se aprobó en 2014 (que decía quién podía regar y quién no) se hizo teniendo en cuenta una foto aérea del Condado de Huelva del año 2004 que se aplicó a 10 años después. Esto significa que todo el Plan Especial se hizo dejando fuera agricultores de toda la vida que, en 2004 por las circunstancias que sea, decidieron no plantar sus parcelas o una parte de ella y se quedaron fuera.

La proposición de Ley que se presentó el pasado día 11 de enero está pensada para recuperar únicamente el derecho histórico que estos agricultores tienen y que equivale, según se informó a los asistentes a la reunión, a 800 Has aproximadamente de los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte. La proposición viene a darles pues seguridad jurídica, dado que la situación en la que quedaron desde el año 2014 les ha llevado a algunos de ellos incluso a tener problemas judiciales por el uso de sus tierras y el ejercicio de la actividad agraria.

UPA Huelva no defenderá a quienes hayan invadido terreno forestal para convertirlo en agrícola sin la correspondiente autorización de cambio de uso otorgado por la administración ambiental competente, pero quienes quedaron fuera injustamente en el año 2014 tienen que recuperar su derecho histórico (agricultores de toda la vida).

Esta PL solo reconocería la calificación como suelo agrícola regable de esas 800 Has como máximo pero no daría derecho al agua de riego, ya que ello es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es el organismo de la cuenca competente para gestionar el agua y asignar concesiones y dependería, entre otras cosas, del caudal disponible en el desarrollo de la Ley 10/2018 que autoriza la transferencia de 19,99 Hm3/año de la Demarcación del Tinto Odiel y Piedra y como dice la propia Ley, para que exista disponibilidad de agua en la cuenca cedente es necesario que las administraciones construyan el Desdoblamiento del Túnel de San Silvestre, la Presa de Alcolea y su conducción hasta la nueva balsa del anillo hídrico y las conducciones y redes de riego hasta los regadíos del Condado y entono de Doñana.

La proposición de Ley no plantea quitarle terreno alguno al Parque Nacional de Doñana, por lo que ninguna hectárea se vería afectada. Los derechos históricos de dichas tierras a las que hace mención están fuera del parque Nacional, como bien dice el nombre del Plan Especial que se trata de terrenos al norte de la Corona Forestal de Doñana.

UPA Huelva ha insistido en el seno de la reunión que esto no debe quedarse en la presentación de la proposición y su posible aprobación, sino que hay que seguir trabajando, para conseguir consensos y para dotar de las infraestructuras y que funcione la Comisión Técnica de Transferencia en la que están representados MITERD, la Junta de Andalucía y los usuarios de agua urbana y para riego, y todo los necesario para que el agua llegue.

UPA Huelva, como organización representativa de los agricultores, muestra su compromiso con el cumplimiento de las normativas ambientales y de sostenibilidad y sobre la convivencia de la agricultura y la ganadería con el Parque Nacional, así como la apuesta por su supervivencia como patrimonio andaluz, nacional y europeo. Los agricultores del Condado de Huelva son los más interesados en cumplir este compromiso.

UPA Huelva muestra su completa disponibilidad para mantener encuentros con cualquier partido político, agentes sociales, organizaciones o colectivos que lo soliciten de cara a trasladar de primera mano el posicionamiento y puntos de vista de la organización y la del sector agrícola y ganadero de la provincia.

UPA Huelva quiere también hacer un llamamiento a la serenidad, al diálogo y al consenso entre todos los implicados en este proceso. El proceso de participación que implica esta Proposición de Ley permitirá las propuestas de todos los agentes y UPA Huelva aportará lo mejor para defender los derechos de los agricultores/as. Este proceso debe hacerse con el objetivo único de buscar lo mejor para la provincia y nuestros agricultores/as. Esto implica que este asunto no debe utilizarse con carácter partidista o como campaña publicitaria negativa para el sector agrícola onubense.