Antonio Toledo: “Es un choque vital para el Sporting de Huelva”

“Es un partido vital para nosotros, importantísimo“. Son palabras de Antonio Toledo, que no disimula la trascendencia que para el Sporting de Huelva tiene el compromiso liguero de mañana domingo contra el Valencia CF. Tras una primera vuelta sin un solo triunfo y pendientes de la sanción al Villarreal para no caer en descenso, las blanquiazules se han conjurado para sumar su primera victoria de la temporada en el choque que inaugura el año y el segundo tramo de la competición.

“Tenemos mucha ilusión y la esperanza de que este nuevo año nos traiga mejores resultados“, señala el entrenador onubense que, no obstante, avisa que su equipo se va a encontrar “un Valencia más fuerte en relación al que nos enfrentamos en la primera vuelta. Pero no podemos mirar el rival, sino las necesidades que tenemos“, subraya. El técnico no podrá contar con la central brasileña Ana Carol, primer fichaje de invierno del club sportinguista, que no estará disponible hasta la semana que viene.

-LA 16ª JORNADA

Madrid CFF – Sevilla FC (1-2)

Villarreal CF – Deportivo Alavés (3-1)

Granadilla Tenerife – FC Barcelona (0-7)

Rayo Vallecano – SD Eibar (Domingo, 11.00 horas)

Betis – Levante UD (Domingo, 11.30 horas)

Real Sociedad – Athletic de Bilbao (Domingo, 12.00 horas)

Sporting de Huelva – Valencia CF (Domingo, 12.00 horas)

Atlético de Madrid – Real Madrid CF (Aplazado)

-ASÍ VA LA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA (No se incluyen los partidos de hoy)

FC Barcelona: 45 puntos Real Sociedad: 37** Atlético de Madrid: 28 (con un partido menos) Granadilla Tenerife: 28 Athletic de Bilbao: 23 (con un partido menos) Real Madrid: 23 Levante UD: 22** (con un partido menos) Deportivo Alavés: 22 Madrid CFF: 20 Sevilla FC: 18 Real Betis: 15 Valencia CF: 14 Villarreal CF: 11** SD Eibar: 10 Sporting de Huelva: 9 Rayo Vallecano: 5 (con un partido menos)

*El primer clasificado se proclama Campeón de Liga y también se clasifica para la Champions League, junto al segundo y al tercero. Descienden los dos últimos clasificados.

**Levante y Real Sociedad han sido sancionados con tres puntos menos y el Villarreal con seis puntos menos por no llevar el logotipo que exige la RFEF en sus equipaciones. Los tres clubes han recurrido el castigo, por lo que no se les han descontado los puntos en esta clasificación.