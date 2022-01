El Covid no puede con la ilusión de los Reyes Magos y sus cabalgatas

Ya es un hecho, las cabalgatas de los Reyes Magos sobreviven a la sexta ola del Covid-19 y pasearán por las calles de toda la provincia de Huelva.

Con algunas modificaciones en varios de sus itinerarios y un refuerzo de la seguridad que cortejará a sus majestades, la ilusión que comenzará la tarde de este miércoles 5 de enero y que culminará a la mañana del día siguiente con el mejor de los amaneceres para niños, jóvenes y mayores, se mantiene en pie pese a la alta incidencia que recorre todo el país.

Como se estimaba, gracias a la vacunación masiva, las hospitalizaciones, al no ser tan agudas como el año pasado, no han puesto en peligro las cabalgatas. No obstante, todos los municipios se han blindado y han adaptado sus cabalgatas para celebrar ‘el recorrido de la ilusión’ con la máxima seguridad posible para el disfrute de los ciudadanos.

El alcalde de Huelva anima a disfrutar de la llegada del Heraldo y de la Cabalgata del Centenario

Gabriel Cruz ha destacado que en la festividad de Reyes “sacamos lo mejor que tenemos” y ha recordado que el año pasado, con motivo de la pandemia, “logramos mantener la ilusión de una manera muy creativa y en este 2022 celebraremos los cien años de Cabalgata contando con personas muy especiales que se caracterizan por un compromiso enorme con la ciudadanía y por haber estado al pie del cañón, cada uno en su ámbito, mostrando su solidaridad en estos tiempos de dificultades”.

En la tarde de ayer, el alcalde entregó las llaves de la ciudad al Heraldo Real para que los Reyes puedan llegar a Huelva

Gema Conde, Penélope Jiménez y Lola Beltrán encarnarán a los Reyes Magos de San Juan del Puerto

San Juan del Puerto ya tiene coronados a sus Reyes Magos de 2022. La terna real, este año tiene un marcado carácter femenino. Gema Conde, Penélope Jiménez y Lola Beltrán serán las sanjuaneras que representen a Sus Majestades que pasearán en la Cabalgata que recorrerá este miércoles día 5 las calles del municipio.

Será un día para cumplir los sueños, tal y como ha remarcado la alcaldesa Rocío Cárdenas “un evento al que no vamos a renunciar, se celebrará al aire libre y donde nos adaptaremos a las medidas sanitarias actuales” -asegura. Cárdenas ha dicho que los niños y niñas son los mejores que se han portado con la pandemia y tienen derecho junto a los mayores a disfrutar con responsabilidad de ese día mágico “hemos mantenido reuniones con Diputación donde hemos analizado las medidas adaptativas que perseguiremos con las mayores garantías”. La primera edil ha reconocido el esfuerzo de la Comisión de Reyes y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para su comportamiento “pido responsabilidad a los mayores y para evitar aglomeraciones hemos anulado la convocatoria de bienvenida a las 3 de la tarde en la Plaza de España al igual que la gran tirada final”. Los Reyes directamente recorrerán las calles a partir de las 4 de la tarde desde la Avda. del Atlántico y todo se desarrollará como en años anteriores.

Desde el Ayuntamiento y la Comisión se espera que la ciudadanía espere a los Reyes desde sus casas, balcones y no se aglomeren en plazas, bocacalles y esquinas. Todo ello con la obligatoriedad del uso de la mascarilla y guardando las distancias.

Cartaya mantiene las cabalgatas de Reyes con un refuerzo en la seguridad y modificaciones en el recorrido

El comité Covid-19 da luz verde a la propuesta municipal, que refuerza las medidas de prevención y protección frente al coronavirus con un amplio dispositivo de seguridad en las cabalgatas de Reyes Magos de los tres núcleos, amplía el recorrido de Cartaya y suprime la tirada de caramelos en las calles más estrechas y desde el balcón del Ayuntamiento, para evitar grandes concentraciones de personas y garantizar la distancia entre los asistentes, que deberán respetar la norma del uso obligatorio de la mascarilla. Además, acuerdan llevar a cabo el Recibimiento a SSMM los Reyes Magos de Oriente, hoy 4 de enero, en Cartaya con un amplio recorrido en “manola”, y a caballo en El Rompido, para saludar a todos los niños y niñas.