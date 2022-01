Asaja-Huelva exige la “dimisión” del ministro de Consumo, Alberto Garzón

El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a concitar las críticas de los ganaderos. En esta ocasión ha sido Asaja-Huelva la organización que ha pedido su “dimisión” en un duro comunicado contra uno de los líderes del Gobierno de España.

En este sentido Asaja afirma que ni los productores españoles de carne son contaminantes ni la carne que exportan es de mala calidad. Todo lo contrario. Los ganaderos españoles, y especialmente los onubenses, practican en su mayoría un tipo de producción extensiva, en parajes naturales de alto valor ecológico; contribuyen a frenar el cambio climático, mantienen limpio el monte, conservan especies ganaderas que de otro modo habrían desaparecido y exportan un producto de la mayor calidad que existe en todo el planeta. Por este motivo, y ante las falsedades vertidas por el ministro Garzón en un conocido medio británico, Asaja-Huelva exige su dimisión inmediata.

El ministro Alberto Garzón, que encabeza la administración más inútil y sectaria de la historia de la democracia española, realizó el pasado 26 de diciembre unas gravísimas declaraciones a The Guardian en las que, entre otras cosas, afirmaba que los ganaderos “contaminan el suelo y el agua” y “exportan esa carne de animales maltratados”.

A Asaja-Huelva le parece muy legítimo que el ministro consuma en su dieta diaria lo que le venga en gana. Si en esa dieta no se encuentra la carne, es su decisión personal. Pero no va a consentir que Garzón trate de justificar dicha decisión usando la mentira sobre la calidad y la procedencia de la carne que se produce en España. En el caso de Huelva, además, la carne que se produce es de una calidad extraordinaria, procedente de animales criados mayoritariamente en extensivo, en entornos naturales como la dehesa, que los ganaderos contribuyen a conservar gracias a una actividad empresarial y económica que, por otro lado, ayuda a evitar que la España despoblada se convierta, directamente, en la España desierta.

Teniendo en cuenta estos datos absolutamente objetivos y demostrables, Asaja-Huelva no entiende cómo el Gobierno mantiene a un ministro que lo único que ha hecho es perjudicar a los sectores productivos más importantes del país, especialmente al sector primario, contra el que Garzón parece tener una especial inquina personal.

España, y concretamente Huelva, necesitan a un representante público que defienda sus sectores productivos de forma justa y objetiva, en lugar de un ministro inútil que en vez de centrarse en los innumerables problemas que acucian al país –escalada de la energía, falta de alternativas, inflación, aumento inasumible de los costes de producción en el sector agrario…-, parece más preocupado en hundir a ciertos sectores que no cuentan con su simpatía.

Teniendo en cuenta esto y el daño que ya ha ocasionado al sector agroganadero, Asaja-Huelva pide al Gobierno que acabe con la inutilidad y el despilfarro que supone mantener a esta persona, por otro lado, totalmente ignorante de la realidad de los sectores productivos de su país, en un Ministerio que, a todas luces, y dado su rendimiento y comportamiento, está de más en el Ejecutivo español.