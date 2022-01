El Recre se mueve en el mercado de fichajes, pero no para reforzar al primer plantel

El Recreativo de Huelva ha comenzado a moverse en el mercado de invierno, aunque por el momento no reforzará a su primer plantel. Pese a las peticiones de Alberto Gallego, Dani Alejo se mantiene firme en su idea de no firmar jugadores para la plantilla profesional del Decano, hasta que no se determine si Cristian Terán y Harri Hawkins pueden volver a vestir la camiseta albiazul.

Por este motivo, los primeros fichajes del Recre este año tienen como destino el Atlético Onubense, que compite en la División de Honor Andaluza. Se trata de dos futbolistas de la Primera Andaluza: Javi Sánchez, un mediocentro defensivo que procede del CD Moguer; y Yerai, delantero del Atlético Cruceño y segundo máximo goleador de la competición con 15 tantos.

Situación desesperada

El Atlético Onubense atraviesa por una situación desesperada, pues es el farolillo rojo de una liga en la que descienden los ocho últimos clasificados. De este modo, el filial albiazul tiene la salvación a once puntos de distancia, cuando solamente ha sido capaz de sumar nueve puntos en el primer tramo de la temporada.