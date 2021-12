Cándido Rosado: “En Huelva tenemos una asignatura pendiente, querernos mucho más”

Me hace ilusión que se acerque hoy por esta sección de entrevistas Cándido Rosado Mojarro, una persona que bien podría estar entrenando en cualquier equipo de fútbol, pues en el tiempo que lo hizo, dejó demostrado que capacidad y sapiencia tiene para ello, pero que inexplicablemente después de las buenas temporadas que ha estado realizando al frente de los clubes como máximo responsable del primer equipo, ha dejado constancia de ello.

Así lo deja patente en el Estudiantes femenino, que entrenó en primera división. De ahí pasó por el Tharsis en la primera andaluza, para subir un peldaño y dirigir en tercera división al Cartaya, Ayamonte, Recreativo B, Ceuta y San Roque de Lepe, donde realizó muy buenas campañas. En total 13 campañas y que bien podrían haber sido más

Aparte de ello, he de decir que Candi es una persona cordial, amable, servicial, cariñoso, con gran sentido de la amistad, trabajador, solidario, constante, competitivo, respetuoso, optimista…. Vamos lo que se puede decir, muy buena gente.

Cuando me pongo en contacto con él para charlar un ratito y realizar esta entrevista, no lo duda y, con la amabilidad que le caracteriza acepta y comenzamos de esta manera:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Es una situación inesperada que nadie podíamos imaginar hace un par de años que llegaría un virus que pondría el mundo boca abajo. Ha sido y es especialmente dura para aquellas familias que han perdido a un ser querido por esta pandemia. Esperemos

que podamos tener puesta lo antes posible todas las pautas completas de la vacuna y podamos controlar o al menos minimizar el impacto.

¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo en Huelva?

El cambio es y será brutal en todo el planeta. Desde que comenzó la pandemia no hemos parado de hacer cambios en la sociedad, en el día a día de cada persona y de cada familia. Cambios en todos los aspectos, cambios en lo personal, en la profesional, en todo.

Cambios como la forma en la que nos relacionamos, la aparición a lo grande del teletrabajo, del comercio electrónico en su maxima expresion, desaparición de los viajes de negocios sustituidos por videoconferencias y reuniones virtuales, búsqueda de todos por la apuesta de la calidad y eficiencia en materia de salud, el desarrollo de la tecnología punta para luchar contra este virus y otros futuros que puedan aparecer, tecnología como el big data y la IA (inteligencia artificial), las energías renovables, etc. Todo está cambiando a velocidad de vértigo.

En Huelva también sufrimos estos cambios como en cualquier lugar, pero sin embargo somos unos privilegiados en el entorno donde vivimos, un entorno alejado de las grandes urbes y con un clima y unas playas donde muchos se refugiaban en el confinamiento de la primera ola.

¿Te esperabas esta nueva ola de contagio?

La verdad es que sí. Yo no soy un entendido en la materia y por eso escucho y leo a los que sí saben. Y llevamos escuchando tiempo que el virus va a ir mutando para defenderse. Los científicos llevan tiempo hablando de esto, prestando atención a los cambios en los códigos genéticos del coronavirus. Por eso debemos de estar siempre atentos y nunca bajar la guardia.

¿Has pasado miedo en algún momento?

He pasado miedo especialmente por mi familia, por las personas mayores. En cuanto a mi no he tenido especialmente miedo. Lo que sí he tenido es mucha precaución y sentido de la responsabilidad con la situación que nos ha tocado vivir.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

Actualmente soy director de oficina de Huelva de Previsora Bilbaína Seguros que pertenecemos a Nortehispana y dentro del Grupo Catalana Occidente.En lo deportivo sigo viendo fútbol de distintas categorías durante los fines de semana y estando preparado por si cuadra algún proyecto que vea interesante para seguir entrenando.

¿Qué significa para ti el fútbol?

Para mí el fútbol podría definirlo en una sola palabra: VOCACION.Vocación en su máxima expresión.

Soy entrenador de fútbol por vocación. Y en todos los clubes en los que he estado siempre he trabajado duro, con la máxima profesionalidad y el máximo respeto al propio fútbol y a la profesión de entrenador. Y todo ello lo he hecho por vocación. Sin vocación es muy difícil porque también hay muchos sinsabores. La vocación te lleva a la MOTIVACIÓN. Siempre el motor de todo es la motivación y el fútbol para mí es pura motivación continua.

¿Por qué, crees se le dan tan pocas oportunidades a los entrenadores de casa en el Recreativo?

Es una cuestión de cultura. De la cultura onubense.

Este tipo de decisiones de no darle oportunidades a entrenadores de Huelva perfectamente capacitados y con conocimientos del Club y de la propia idiosincrasia de la ciudad de Huelva nos hace mediocres, nos hace pequeños como ciudad en su conjunto.

Tenemos una de las capitales más grandes de España a menos de una hora de aquí y sin embargo es envidiable como hacen en Sevilla verdadera apología de lo suyo. Es el compromiso con ellos mismos. Y esto les engrandece. No solo en el fútbol, sino en todo.

Yo soy onubense por los cuatro costados y quiero a rabiar a mi Huelva pero es justo reconocer que tenemos una gran asignatura pendiente con todo lo nuestro. Tenemos que querernos mucho más. Mucho más.

¿Qué añadirías y quitarías del fútbol actual?

Al fútbol actual añadiría cada vez mas profesionalidad en todas las etapas del jugador y no solo cuando se llega a la élite. En todas las categorías. Se que no es fácil lograr esto porque hay que hacer inversión, pero estoy convencido que añadir profesionalidad es la única forma de hacer cantera y para clubes como el Recre, que deben ser “ clubes vendedores de jugadores “ y hacer cantera es una de las llaves maestras para tener una larga y saneada vida deportiva.

En cuanto a lo que eliminaría del fútbol actual, sin duda sería la especulación. Especialmente las apuestas.

¿Eres partidario del VAR?

Soy partidario del VAR. Lo que no soy partidario es de la falta de unificación de criterios. Hecho en falta transparencia y claridad. Las decisiones deben ser claras para todos. Y aún no hemos llegado a ese punto pero estoy convencido que con el tiempo llegará.

¿Qué entiendes necesita Huelva para progresar?

Necesitamos infraestructuras. Hace poco leí en la prensa la protesta por parte de los empresarios de Huelva encabezada por el presidente de la FOE, José Luis García Palacios y el presidente de la Cámara de Comercio , Daniel Toscano, que nos habían olvidado completamente en la partida de los presupuestos generales del estado. Protesta a la que sumo completamente.

Necesitamos inversión por parte del gobierno. Debemos hacernos visible. Huelva es una de las grandes olvidadas. Necesitamos urgentemente inversión real.

La primera inversión en infraestructuras que yo haría en Huelva sin duda sería la llegada del AVE.

Y aquí toda la sociedad onubense deberíamos alzar la voz conjuntamente.

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos profesionales?

En cuanto al sector privado los mejores recuerdos profesionales son los reconocimientos por parte de la compañía y mis superiores a mi trabajo realizado en Huelva.

En cuanto a lo deportivo, no tengo especialmente momentos duros por los que haya pasado. A lo mejor alguno que otro sinsabor si que he tenido pero más bien motivado por la mala calidad humana con lame tocó lidiar pero que me sirvió sin duda de aprendizaje.

De los mejores recuerdos que tengo a nivel de clubes, es dirigir al Ayamonte CF en los play offs de ascenso a Segunda B en una de las mejores temporadas de su Historia, como también la gran campaña que hicimos en tercera division con el AD Cartaya en la que con el presupuesto más corto de la categoría aquel año quedamos en mitad de la tabla y con adeudos de pagos durante varios meses. Buena etapa la que viví como entrenador del Recre B en tercera división durante dos temporadas en las que hicimos buenas clasificaciones y sobre todo salieron de esa camada jugadores como Chuli, Naranjo, Rubén Gálvez, Caye Quintana, Aitor, Francis Ferrón, etc , no me quiero olvidar de ninguno. Todos han sido importantes. Tanto en el Recre como en cualquier club que haya tenido el placer de dirigir. Sin duda lo mejor es el reconocimiento de los que fueron mis jugadores.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Los mejores recuerdos están vinculados siempre a la familia y al fútbol. Yo quería estar jugando al fútbol las 24 horas. He tenido la suerte de que gracias al fútbol he hecho muchas amistades desde niño, amistades para toda la vida y por supuesto el jugar al fútbol federado desde pequeño te ayuda mucho a desarrollar valores como la constancia, el espíritu competitivo y el trabajo en equipo que son fundamentales cuando creces para desarrollarse satisfactoriamente en la sociedad actual en la que vivimos.

¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

Además de estar con mi mujer y mi familia y por supuesto de ver fútbol, tengo la afición de jugar al Golf. Me gusta y me hace desconectar. Intento algunos fines de semana jugar alguna que otra partida de golf.

¿Quiénes son tus referentes personales y profesionales?

A nivel deportivo mis mejores referentes han sido todos aquellos entrenadores que hayan sido capaces de enriquecer el fútbol. Para mi Guardiola en el fútbol es la máxima expresión, ha sido capaz de darle una vuelta de tuerca a todo el sistema táctico, como en su día fueron otros como Arrigo Sacchi.

A nivel personal y dado en el momento que nos encontramos mis referentes son todos aquellos que se dejan la piel por salvar vidas, personal sanitario al completo y por supuesto los desarrolladores de vacunas.

Candi, me ha encantado echar este ratito de charla contigo, verte tan positivo y desde luego te deseo toda clase de éxitos en cualquier actividad que decidas sea tu profesión, aunque bien es cierto que me gustaría verte en un equipo con ambiciones y un proyecto serio deportivamente hablando.

Un abrazote grande