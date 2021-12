Desarticulan una red que distribuía jamones con denominación de origen falsa

Tres personas han sido detenidas en las últimas horas en Huelva en relación a un caso de venta y distribución de jamones con denominación de origen falsa.

La Guardia Civil ha informado de la incautación de más de mil piezas cuyo análisis posterior por parte del Seprona ha determinado que, además de ilegales, “son piezas no aptas para el consumo”.

Las pesquisas comenzaron durante el pasado mes de octubre cuando la Policía tuvo conocimiento de irregularidades en el etiquetado de una docena de paletillas y jamones que se preparaban para su distribución en una nave de Getafe.

Tras abrir una investigación, el Instituto armado descubrió una compleja red que etiquetaba con precintos de ibérico de Huelva a piezas que no solo no lo eran sino que suponían un riesgo para la salud al no poderse determinar su procedencia, según han informado fuentes del Seprona.

Hasta la fecha, se han intervenido 405 paletillas y 659 jamones que iban a ser vendidos durante las fechas navideñas en dos establecimientos de Sevilla y Las Rozas (Madrid).

En relación a estos hechos, además de los tres detenidos, están siendo investigadas otras cinco personas por labores administrativas de certificación de calidad de los jamones.