El sector olivarero onubense sale reforzado de la pandemia

El sector del aceite de oliva ha consolidado en la última campaña su peso en los mercados con más de 1.640.940 toneladas vendidas. En el caso de Huelva, según datos dados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, desde las almazaras de nuestra provincia se estima que se podría haber llegado a las 2.700 toneladas de zumo de aceituna verde en la campaña 2020-2021, la tercera provincia con más volumen después de Córdoba y Sevilla.

El responsable del sector del aceite de Cooperativas Agro-alimentarias en la provincia de Huelva y presidente de la Cooperativa de Gibraleón Oleodiel, Antonio Rodríguez, afirmaba hace unos días que el aceite de esta campaña es de una calidad “excelente” a pesar de los problemas climatológicos.

Ya lo señalaba también recientemente UPA Andalucía en un comunicado “las exportaciones han aumentado un 300% en los últimos 30 años, pasando de vender en terceros países 270.000 toneladas en 1990 a más de 1 millón en 2020».

La pandemia ha sido un camino pedregoso para la mayoría de los sectores, pero también ha sido una oportunidad para puchas empresas y emprendedores para reponerse y escalar a pasos agigantados. Desde diariodehuelva.es pudimos contactar con dos conocidas cooperativas de nuestra provincia que tuvieron la amabilidad de compartir su experiencia, para que así nuestros lectores pudiesen conocer cómo lidiaron y se sobrepusieron al el Covid-19 y cómo les está yendo a pocos días de terminar el presente año 2021.

En el caso de Aceites Candón de Candón (Beas), Inmaculada Palanco, administrativa de la misma, nos relata los previos momentos de incertidumbre que vivieron desde la empresa ” Todos los bares cerrados, todos los restaurantes cerrados, no sabíamos cómo iban a responder todas las tiendas que tenemos. Poco a poco se fue todo normalizando, y desde el mes de abril, poquito a poco, fue todo un poquito más lento, la normalización. Pero ya en mayo, estábamos completamente como cualquier otro año”.

Inmaculada asegura que al llegar el verano de 2020, alcanzaron el fruto de su trabajo “Tuvimos una subida en las ventas, y además importante con respecto a campañas anteriores. Tuvimos unos meses de verano notablemente buenos. Al final de la campaña habíamos vendido un 12% más que en la campaña del año anterior”.

Una tendencia que, asegura, se ha mantenido durante el 2021 “Todavía no podemos asegurar el porcentaje porque aún no hemos cerrado el año, pero vamos notando un incremento, poquito a poco, en las ventas. No sabemos si es por el turismo, o porque se ha quedado más gente en Huelva, o porque la gente ha conocido más nuestro producto, no lo sabemos”.

Aunque no sin antes apuntar, la importante subida de precios en bienes y materiales necesarios para su producción, que también ha hecho mella en sus ventas “Supongo que habrá sido la tónica de las empresas agrícolas… Aunque ahora nos encontramos con la subida de precio de todas las materias auxiliares: garrafas, vidrio, cajas de cartón, electricidad, gasoil…ahora vendemos más, pero baja la rentabilidad”.

Javier León, gerente de La Almazara Ecológica de Oleosierra, de Encinasola, confiesa que la pandemia les sorprendió, especialmente de manera personal “La verdad es que me asustó mucho, cogí muchísimo miedo. Yo pensaba “morirá todo el mundo y quedará una población residual de un 10%”.

Además, afirma que les cogió también con una reciente inversión tremenda “Estábamos ampliando la fábrica, y bien pensé que aquello nunca se terminaría por el tema de la falta de disponibilidad del sector de la construcción, de las estructuras metálicas. Que no vendrían a terminarlo…”

Aunque asegura que poco después, cambió todo y pudieron comprobar que saldrían rápidamente de esa situación “Curiosamente, en ningún momento hemos parado ni un día, ya que éramos actividad esencial, y hemos seguido atendiendo a nuestros clientes igualmente hasta el día de hoy”.

León incide que la tónica que han vivido en otras cooperativas, también la han vivido en la suya “Gracias a Dios, a nosotros la pandemia nos ha afectado muy poco” Además incide en que, cuando todo estalló, ya estaban preparados para uno de los grandes cambios a los que nos tuvimos que adaptar “Por suerte o por desgracia en nuestra fábrica ya disponíamos de mascarillas, porque nosotros, algunas veces en las fábricas, con las certificaciones que tenemos y tal, usamos muchas mascarillas, y nos cogió con bastantes reservas de ellas”.

Desde La Almazara de Oleosierra hacen un buen balance “Ha sido una experiencia “curiosa”, pero, afortunadamente, nosotros la hemos desarrollado positivamente”.

Y las previsiones para la campaña 2021-2022 continúan en alza, pues apuntan desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que en Huelva se alcanzarán las 59.000 toneladas de aceituna para molturar y 10.300 toneladas de aceite de oliva. Aproximadamente 2.700 toneladas serían de aceite ecológico, además de 5.400 toneladas de aceituna de mesa.