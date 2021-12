Los del Guadalquivir: “Tradiciones” es un canto a nuestras vivencias andaluzas”

Pues bien después de saludarnos hablar un ratito de fútbol (Manolo que buen gusto tienes a la hora de elegir equipo) y tradiciones de nuestra Andalucía, les propongo grabar con el móvil unas palabras y traerlas a los lectores de diariodehuelva.es , ellos acceden como no podía de ser de otra manera, pero se me olvida darle al play, cuando me doy cuenta, se lo digo, risas, mucho canchondeito y a preparar otra vez la grabación. Ahora si. Todo listo y a por ello.