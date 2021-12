Vacunación y mascarillas, las recetas para frenar a Ómicron

Las estrategias a corto plazo ya están marcadas: intensificar la vacunación de los mayores de 12 años y que la mascarilla vuelva a ser una obligatoriedad en el exterior.

Junta de Andalucía y Gobierno Central parecen ir por primera vez de la mano en las recetas para contener la tercera ola de Covid, después descartar otros tipos de medidas coercitivas que han tenido un fuerte rechazo social y un hipotético coste electoral que ninguno de los líderes está dispuesto a asumir.

En consecuencia, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno coincidieron en la receta para frenar la expansión del Coronavirus sin mermar las libertades individuales, aunque el pasaporte Covid será imprescindible para poder acceder a los bares y los locales de ocio.

En la Conferencia de Presidentes Moreno relató que sólo hay dosis pediátricas para cuatro días por lo que demandó que se intensificara la llegada de las vacunas, a la par que valoró como una medida “acertada” que la mascarilla sea obligatoria en eventos multitudinarios donde sea difícil garantizar las medidas de seguridad.

Por otro lado y puesto que Ómicron ha disparado el número de contagios pero no en igual proporción la presión hospitalaria, Moreno reiteró el desarrollo de una Ley de Pandemias que sirva como brújula para saber que hacer en cada momento de crisis y que todas las medidas que adopten las administraciones cuenten con el respaldo legal y no queden al albur de los distintos tribunales de las Comunidades Autónomas.

Moreno también pidió “un fondo Covid y para reforzar la atención primaria”.