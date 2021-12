El PP denuncia irregularidades en la adjudicación de la zona ORA

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Jaime Pérez, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para denunciar que el gobierno minicipal adjudicó ayer el contrato de la zona ORA de la ciudad de Huelva una empresa de capital mayoritario del ayuntamiento de Sevilla con una oferta muy temeraria que sólo cumplirá aumentando la recaudación por multas y retirada de vehículos por la grúa.

Para el portavoz del PP el procedimiento está repleto de irregularidades ya que para adjudicar el procedimiento a la empresa AUSSA han tenido que recurrir a un informe de intervención de última hora presentado y firmado el lunes para que se adjudicase el martes y que pone condiciones a la adjudicación”.

Para el portavoz de los populares “en veranos asistimos a una pelea pública sobre una licitación que comenzó en julio del año 2020 y que el alcalde Cruz ha sido incapaz de adjudicar durante un año y seis meses para presentarse en el pleno sin la totalidad del expediente completo que no tiene el dictamen de la comisión informativa”. Los populares recuerdan que no solo no ha pasado por la comisión informativa, sino que se entregó el último informe el lunes 20 de diciembre a menos de 24 horas de la celebración del pleno, firmándose el documento en el día de ayer a las 11:30 horas de la mañana. Desde el PP se recuerda que el pleno con su orden del día debe tener la documentación disponible desde el momento de su convocatoria, sin que se haya cumplido este requisito.

El PP ya avisó en agosto de que en el proceso de licitación la empresa AUSSA, ha presentado una oferta económica temeraria, puesto que, si el pliego establecía el límite de canon máximo en la cantidad de 619.674,29 euros, sobre 585.000 euros que establecía como cuantía mínima, presentó una oferta de 709.000 euros. En la propia propuesta que traen a pleno en su página 12 subrayan que se considerara que la oferta esta incursa en presunción de anormalidad cuando el canon ofertado sea superior a 619.674,39 euros, teniéndose que solicitar un informe aclaratorio sobre la misma. De ahí que la única forma de cumplir con la misma para poder pagar este canon al ayuntamiento será “freír a multas a los onubenses que deben tener cuidado porque la grúa va a hacer horas extras a partir de ahora” ha señalado el portavoz Pérez.

Los populares denuncian que, de las cinco ofertas presentadas, es esta la única con dicha irregularidad, ya que resto igualan dicha cantidad o se encuentran por debajo, y en base al art 149 de la Ley de Contratos del Sector Público, deben presentar una justificación sobre la oferta que no se ha incluido en el expediente sometido al pleno.

La empresa AUSSA se compromete a incrementar los ingresos son 17% a través de medidas inspectoras, es decir, con más multas y con mayor retirada de grúa. Para colmo los cálculos económicos presentados presentan errores de bulto del orden técnico y matemático. Los populares denuncian que se elimina de los costes de personal la figura de jefe de servicio, de jefe de centro, de un auxiliar administrativo, que junto a la jubilación de cinco empleados permite amortizar 8 puestos de trabajo. Es decir, no se crean ocho puestos de trabajos más como ofrecían algunas de las otras empresas, si no que mantiene el número de empleados pese a que se les ha valorado la creación de nuevos empleos.

Para los populares el único responsable de las filtraciones y especulaciones del verano, y de esta adjudicación con irregularidades es el propio Gobierno del alcalde de Cruz que acumula retrasos y prisas de última hora en la adjudicación de un contrato de prestación de servicio.

Los populares se preguntaban en agosto si era cierto que se había presentado una oferta temeraria que no garantizaba la viabilidad del servicio, y que incumplía una de las condiciones del pliego, por lo que AUSSA tendrá que ingresar anualmente 709.000 euros, a los que ellos mismos se han obligado. Al portavoz del PP Jaime Pérez ya le resultó, cuanto menos curioso, que “en una nota de prensa AUSSA acusase a otra empresa de pertenecer a un fondo de inversión australiano y español, resaltando el hecho de ser de capital 100% andaluz, cuando ocultan que son una empresa sevillana cuyo 51% del capital pertenece al Ayuntamiento de Sevilla, presidido entonces por el socialista y líder andaluz del PSOE Juan Espadas”.

Los populares lamentan que las plusvalías de esta empresa y de la inversión no revertirá en Huelva cuando el capital social de la empresa AUSSA es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, como máximo accionista.