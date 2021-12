Dani Alejo supedita los fichajes del Recre al futuro de Terán y Hawkins

¿Habrá fichajes de invierno para el Recreativo de Huelva? A juzgar por las palabras de Alberto Gallego, no hay duda alguna. A juzgar por las más recientes manifestaciones de Dani Alejo, el asunto no está tan claro. De hecho, el director deportivo del Decano supedita cualquier posible llegada de refuerzos, al futuro de Cristian Terán y Harri Hawkins.

“Estamos preparados para realizar las incorporaciones que sean necesarias, (pero sólo) en caso de no poder contar con Cristian o Harri. Si recuperamos a estos jugadores, no acudiríamos al mercado de fichajes, porque hacerlo implicaría dar alguna baja y eso no sería muy justo“, ha detallado hoy el máximo responsable deportivo del Recre en declaraciones a la Cadena SER.

Sin problemas económicos

Todo depende pues, de “saber si Cristian Terán puede seguir compitiendo (el mediapunta se ha apartado del equipo por un problema de salud) y del tema burocrático de Harri Hawkins“, quien se encuentra en Inglaterra, pese a que tiene contrato en vigor con los albiazules. En todo caso, Alejo asegura que “a nivel económico no hay problemas para fichar“.

La primera vuelta del Recreativo

En otro orden de cosas, el dirigente recreativista elogia a la plantilla al indicar que la extraordinaria primera vuelta del Recreativo revela “el trabajo tan brillante de jugadores, cuerpo técnico y entrenador. Es el camino a seguir, porque ningún equipo asciende en Navidad. Hay que mantener esa línea de trabajo en lo que resta de competición“, sentencia.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Recreativo de Huelva – Utrera

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 42 puntos Utrera: 36 Xerez CD: 32 Ciudad de Lucena: 32 Córdoba B: 30 Gerena: 28 Sevilla C: 23 Puente Genil: 22 Conil: 20 Pozoblanco: 19 Rota: 19 Ceuta B: 19 Los Barrios: 15 Cartaya: 13 Antoniano: 12 Tomares: 12 Cabecense: 5

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.