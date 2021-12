Alberto Gallego: “El Recreativo juega Copa del Rey todos los domingos”

Ha encontrado Alberto Gallego un buen símil para definir la realidad deportiva del Recreativo de Huelva. El Decano transita por la Tercera RFEF como lo hacen los equipos de Primera División por la Copa del Rey, esto es, conscientes de su abrumadora superioridad sobre los rivales, pero sabedores igualmente que con cualquier exceso de confianza te arriesgas a la derrota.

“Si no respetas a los rivales, si no eres humilde, si no trabajas, si no los estudias… te pueden ganar. Estamos viendo en la Copa del Rey hasta dónde puede llegar la ilusión de los modestos. Y nosotros jugamos Copa del Rey todos los domingos“, señala. De ahí que advierta que, pese a su mala clasificación, “el Tomares tiene su peligro y si no haces un buen partido, se ponen a tu nivel“, insiste.

Acumular distancias

Por eso, aunque considera “inevitable que los jugadores piensen en algún momento en el parón, el equipo está muy concienciado de la necesidad de jugar a un gran nivel y de que no importa lo bien que lo hayamos hecho hasta ahora, pues aquí lo único que vale es el último partido. Queremos ganar, jugar un buen encuentro y ver si los demás fallan para seguir acumulando distancias“, sentencia.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Recreativo de Huelva – Tomares (Sábado, 17.00 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 39 puntos Utrera: 33 Xerez CD: 32 Córdoba B: 30 Ciudad de Lucena: 29 Gerena: 25 Conil: 20 Sevilla C: 20 Puente Genil: 19 Rota: 19 Ceuta B: 19 (con un partido más) Pozoblanco: 16 Cartaya: 13 Antoniano: 12 Tomares: 12 Los Barrios: 12 Cabecense: 5

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.