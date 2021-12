Dani Sales abre el debate sobre el mercado de fichajes del Recre

Aunque en el cuerpo técnico lo tienen claro, no son pocos los aficionados que se cuestionan la necesidad que tiene el Recreativo de Huelva de acudir al mercado de fichajes, cuando a la luz de los resultados, es más que evidente que el Decano tiene futbolistas de sobra para proseguir su paseo triunfal por la Tercera RFEF y conquistar el ascenso directo a la Segunda RFEF.

Un debate en el que el vestuario no debe entrar, pues como bien indica Dani Sales, “estamos muy metidos en nuestro trabajo y en darle lo mejor al Recreativo“. Lo cual no quiere decir, que los jugadores no tengan su opinión. “Lo que venga, será bienvenido, pero creo que hay plantilla suficiente para hacer una buena temporada, sobre todo si recuperamos a los lesionados“, matiza.

Una primera vuelta casi perfecta

Aunque aún queda un partido para concluir el primer tramo de la competición, el centrocampista albiazul subraya que “venimos haciendo una primera vuelta casi perfecta“. Y pone como ejemplo lo sucedido con el Utrera, “que ha hecho números de ‘campeón de invierno‘ para una temporada normal, pero no ha sido así porque nosotros estamos haciendo una campaña extraordinaria“.

Cariño al Tomares

Respecto al encuentro del sábado frente al Tomares, Sales revela que “me gustaría jugar de titular porque le tengo un cariño especial al Tomares. Fue mi primer equipo y sería muy bonito enfrentarme a ellos“. Eso sí, advierte que pese a la mala clasificación de los sevillanos, “serán un rival duro. Se han merecido más puntos de los que tienen y vienen de ganar a todo un Córdoba B“.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Recreativo de Huelva – Tomares (Sábado, 17.00 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 39 puntos Utrera: 33 Xerez CD: 32 Córdoba B: 30 Ciudad de Lucena: 29 Gerena: 25 Conil: 20 Sevilla C: 20 Puente Genil: 19 Rota: 19 Ceuta B: 19 (con un partido más) Pozoblanco: 16 Cartaya: 13 Antoniano: 12 Tomares: 12 Los Barrios: 12 Cabecense: 5

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.