Vecinos de Costa de la Luz tomarán acciones ante la falta de respuesta del Ayuntamiento

La Asociación de Vecinos Costa de la Luz en Huelva celebró una asamblea tras la que ha acordado las medidas a llevar a cabo ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a sus demandas. El último escrito enviado por esta fue el pasado 23 de noviembre en el que volvían a demandar el arreglo de las infraestructuras y equipamientos de nuestro barrio: acerado, escalinatas, jardineras, pistas deportivas, paseo del parque Paco Jiménez; limpieza y erradicación de ratas: solución a la movilidad y aparcamientos, erradicación de gorrillas debido a ubicación en el barrio de un centro hospitalario , conexiones con la ciudad y que se cuente con la opinión vecinal en el futuro de la parcela anexa a este hospital, ya que no están dispuesto a que se lleve una nueva ampliación del mismo.

Denuncian que el equipo de gobierno se comprometió con los vecinos en buscar una solución al caos circulatorio y a buscar nuevas bolsas de aparcamientos, problemas que no han sido abordados a día de hoy. Señalan que “no solo no han hecho sus deberes si no que los vecinos temen que los problemas se van a ver agravados con el establecimiento de un centro de rehabilitación en lo que fuera en su día ‘Tresillos Gálvez’. Asimismo, los vecinos temen que la única zona peatonal que existe en el barrio también desaparezca en beneficio de estos intereses empresariales. Además, están sorprendidos que un establecimiento de este tipo esté construyendo barreras arquitectónicas con el beneplácito municipal.

Asimismo, demandan soluciones a los continuos actos de vandalismos y robos que sufren. Los últimos están siendo el robo de gasolina de sus vehículos, llegando a encontrarse taladrado el depósito de gasolina y destrozos en coches para llevarse todo aquello susceptible de posteriormente venta. Actos que se viene repitiendo con mucha frecuencia sin que las autoridades tomen las medidas oportunas para que hechos como los que se denuncian desde la asociación de vecinos no sean una constante.

Asimismo, vuelven a realizar un llamamiento a la Corporación que preside Gabriel Cruz para que dé ya una solución para terminar con la proliferación de gorrillas en la zona, que no solo extorsionan e intimidan a las personas que acuden a la zona y vecinos, además de ser continuas las peleas entre ellos.

Son conocedores que esta situación no es exclusiva de este barrio, pero seguramente será la zona de la ciudad con el mayor número de ellos, de ahí que realicen un llamamiento a los grupos municipales para que “copien a otras ciudades que han aprobado una ordenanza municipal para erradicar esta actividad y ha dado sus frutos”.