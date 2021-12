Ana de Caro: ” Voy a desarrollar un espectáculo de Semana Santa en Huelva”

Siempre es de lo más agradable que se acerque por esta tribuna pública una artista de la tierra, que además está triunfando y de qué manera por cualquier escenario que tenga la suerte de recibirla.

Me estoy refiriendo a Ana de Caro, que en 2018, fue la ganadora del programa de Canal Sur televisión “Yo soy del Sur”

Nacida en Huelva en 1983 empezó cantando fandangos y coplas a los 4 años de edad para continuar por saetas a los 8 años de manera pública, siendo todo un referente actualmente a la hora de arrancarse por este palo.

Ana es todo un encanto de persona, cordial, simpática, optimista, luchadora, con alto sentido de la amistad… que cuando me pongo en contacto con ella para concretar esta entrevista, no lo duda ni un momento, acepta y, este es el resultado de un ratito de amena charla

R. – Qué tenemos que llevar esta situación lo mejor posible porque aunque no es nada agradable llevar mascarillas y ver como este Covid se ha llevado a muchísimas personas, podríamos echar la vista atrás en la historia de la vida y ver como hemos pasado por guerras y otras enfermedades que también arrasaron con la vida de mucha gente. Tenemos que concienciarnos y aprender de todo lo que está pasando.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo de la música?

R. – La música ha sido uno de los sectores más perjudicados ya que al ser un sector cultural no se ha podido desarrollar, pero creo que la música seguirá con la misma fuerza que siempre ya que ella es la que está viva en todo momento.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Nos han metido mucho miedo en el cuerpo a principios de este Covid debido a su desconocimiento y claro que si he pasado por ese miedo, ya no solo por mí, 000sino por mi familia.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – El futuro en mi es como un presente ya que estoy siempre buscando hacer cosas. Ahora mismo estamos preparando el videoclip de unas sevillanas taurinas rodadas en la plaza de toros de la Merced de Huelva y pronto desarrollaremos un espectáculo de Semana Santa en Huelva. Otro de los proyectos será un nuevo single cargado de amor.

P. – ¿Qué significa para ti la música y en especial el flamenco?

R. – La música es una forma de vida y desde pequeña la he desarrollado en varios géneros, el clásico en el conservatorio de Huelva tocando el piano y en el flamenco donde poseo el título profesional de cante flamenco en el conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla. La música me ha dado todo lo que soy porque me ha enseñado y me ha dado a conocer a gente maravillosa y a mi misma. Incluso me ha acercado más a mi familia.

P. – Cantas muy bien las saetas, pero ¿qué imágenes te motivan más para cantarte?