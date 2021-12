El Recreativo viste su traje más feo, pero sigue sin perder (1-1)

Había dibujado Alberto Gallego un panorama terrorífico en la previa del partido. Como acostumbra, el técnico puso por las nubes al rival de turno, pero una vez más, el Recreativo de Huelva se topó con un molino y no con un gigante. El Córdoba B decepcionó, pero el Decano, también. Los albiazules vistieron su traje más feo y no pudieron seguir con su paseo triunfal por la Tercera RFEF.

El bajón onubense puede explicarse desde diversos frentes. Al contrario de lo sucedido hasta ahora, al equipo le faltó intensidad, agresividad y ambición. Y le sobró respeto al filial. Aunque quizás todo se deba a que el Recre es humano. No es normal que las bajas de tres de sus mejores futbolistas –Chendo Alarcón, Juan Delgado y Cristian Terán– no pase factura. En el Nuevo Arcángel se les echó en falta.

Error ajeno y genialidad propia

Los habituales minutos de tanteo saltaron por los aires con una mezcla de error ajeno y genialidad propia. Cerca del cuarto de hora, el meta Lluís falló en el despeje y entregó la pelota a Adrià Arjona, quien le puso el lazo al regalo con un disparo a la escuadra desde la frontal del área. Un señor gol que, sin embargo, desactivó al Recre, que dio varios pasos atrás y se volvió extrañamente conservador.

Los visitantes miraron más hacia su área, tratando de defender lo ganado, en lugar de apuntar a la portería contraria para sentenciar. De este modo quedaban a expensas de un accidente. Y así fue. Una mala salida de Ismael Barragán permitió al incisivo Naranjo progresar por la derecha. Su centro fue mal despejado por Pablo Gallardo y el esférico cayó muerto a los pies de Álex Marín, que fusiló desde cerca a Rubén Gálvez.

Síntomas de debilidad

Con el empate, el Recre se acordó de quién era y por unos minutos pareció vestir el traje de líder. Demasiado tarde. Pese a algunas aproximaciones peligrosas, el Decano no encontró el gol. La serie de triunfos consecutivos se queda en siete. Y no es la única mala noticia. Manu Galán vio la amarilla que no debía ver. Una baja más para un equipo que por primera vez ha dado síntomas de debilidad.

-FICHA TÉCNICA

CÓRDOBA B: Lluís; Rafa Castillo, Burgos, Manolillo, Óscar, Jan, Abreu (Migue, min.74), Juanma, Naranjo (Joaquín, min.84), Alex Marín (Juan Andrés, min.79) y Rober (Álex Durán, min.79).

RECREATIVO: Rubén Gálvez; Juanjo Mateo, Manu Galán, Pablo Gallardo, Ismael Barragán, Peter; Dani Sales (Pedro Pata, min.64), Álex Moreno (Rubén Serrano, min.53); Adrià Arjona, Víctor Barroso (Perotti, min.64) y Marc Fraile (Diawara, min.83).

GOLES: 0-1 (min.13) Adrià Arjona; y 1-1 (min.58) Álex Marín.

ÁRBITRO: Hidalgo Márquez, del Comité Andaluz. Amonestó a los locales Álex Marín, Migue y Abreu; y a los visitantes Manu Galán, Álex Moreno, Pablo Gallardo y Adrià Arjona.

CAMPO: Nuevo Arcángel, unos mil espectadores.