Alberto Gallego toma partido en el debate que divide a la grada del Recre

Está siendo tan plácida la temporada del Recreativo de Huelva en la Tercera RFEF, que el personal se entretiene más con los debates extradeportivos que deportivos. Es el caso de la controversia que acompaña a los aficionados albiazules, divididos entre los que festejan cada triunfo del Decano como si no hubiera un mañana y aquellos que encuentran poca felicidad en lograr una victoria en la quinta categoría del fútbol español y ante equipos aficionados.

Una disparidad de opiniones en la que hoy se ha implicado Alberto Gallego. “Cada victoria hay que celebrarla, porque esto es muy difícil. La penitencia por el doble descenso ya está hecha, todo lo demás debe ser alegría, sumar y celebrar con respeto y con humildad, como hace la afición del Recreativo“, ha indicado esta mañana el técnico catalán, durante la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al filial del Córdoba.

Un hueso duro de roer

“El Córdoba B es muy buen equipo“, señala el ‘mister’ del Recre. Además, “está en una dinámica positiva y creen cada vez más en su propuesta. Tiene jugadores descarados, valientes y con mucho talento, algunos de los cuales han sido convocados y han jugado con el primer plantel. Es verdad que jugar en el Arcángel es muy buena noticia para nosotros, pero también para ellos. Nos vamos a enfrentar a uno de los huesos más duros de la categoría“, insiste.

Una declaración que casa mal con el absoluto dominio del Decano, que permanece invicto tras trece jornadas. Aún así, el técnico asegura que “para nada está siendo fácil y cada jornada que pase será más difícil. Los equipos fuertes no fallan y no están lejos. Esto es muy complicado, porque aquí no se rinde nadie. Es una Liga donde todo el mundo quiere ese primer puesto que nosotros defendemos ahora. Queda mucha tela por cortar y mucho trabajo por delante“, vaticina.

Elogios a la plantilla del Recre

Lo cual no quiere decir que Gallego no confíe ciegamente en sus hombres. Todo lo contrario, el preparador del combinado onubense se deshace en elogios hacia sus futbolistas al desear que “ojalá el Recre tenga este plantel 20 años más. Es la mejor plantilla que he entrenado a nivel de compromiso y educación deportiva. Estamos viendo nacer un equipo con una identidad que puede ser válida para el futuro“, revela.

Por último, el máximo responsable deportivo del Recreativo se refirió al desplazamiento masivo de aficionados albiazules a Córdoba, para indicar que “la afición nos pone el listón y tenemos que estar a la altura de su ilusión. Si hubiese una liga de aficiones, la nuestra iría primera, con 50 puntos de ventaja sobre la segunda. Vamos a dejarnos la vida en el campo y salir a ganar para estar a la altura de nuestros aficionados“.

-LA 15ª JORNADA

Córdoba B – Recreativo (Mañana, 12.00 horas)

(Mañana, 12.00 horas) Cartaya – Utrera (Mañana, 12.00 horas)

Puente Genil – Rota (Mañana, 12.00 horas)

Sevilla C – Antoniano (Mañana, 12.00 horas)

Gerena – Xerez CD (Mañana, 12.00 horas)

Cabecense – Conil (Mañana, 12.00 horas)

Pozoblanco -Ceuta B (Mañana, 16.00 horas)

Los Barrios – Lucena (Mañana, 17.00 horas)

Descansa: Tomares

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 35 puntos Utrera: 30 (con un partido más) Córdoba B: 29 Xerez CD: 26 Ciudad de Lucena: 25 Gerena: 25 Ceuta B: 18 (con un partido más) Sevilla C: 17 Rota: 16 Puente Genil: 15 Conil: 14 Pozoblanco: 13 Cartaya: 12 Antoniano: 11 Los Barrios: 11 Tomares: 9 (con un partido más) Cabecense: 5

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.