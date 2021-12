¿Qué se sabe de las supuestas llamadas del ‘Ministerio de Salud’ para la tercera dosis que circula por Whatsapp?

Una nueva cadena de mensajes circula a esta hora a través de las principales aplicaciones de mensajería alertando sobre una supuesta llamada del ‘Ministerio de Salud’ que pretende intervenir nuestro teléfono a través de un código de verificación.

En concreto, el contenido del mensaje que lleva circulando en Whatsapp y Telegram varios meses según la Policía Nacional dice lo siguiente: “¡OJO! acaban de llamarme supuestamente del Ministerio de Salud para la tercera dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después me piden que les dé un código que me han mandado por SMS (para hackearme el móvil). Les digo que no se lo voy a dar y cortan. Así hackean. Para que les avises a todos tus familiares, amigos etc. Estén alertas”.

Sin embargo, ni la Policía ni la Guardia Civil tienen registrada ninguna denuncia sobre esta supuesta práctica de hackeo en España aunque si reconocen que, por momentos, las consultas sobre el tema han ido en aumento.

Desde la Policía recuerda también, acerca de estas y otras cadenas similares, no dar veracidad a estos mensajes y consultar siempre con fuentes oficiales como el servicio de ciberseguridad opertivo en el teléfono 017 antes de difundir.